Del Burgo asegura que recibió dinero del PP para pagar a dos afiliados

El exportavoz adjunto del PP en el Congreso, Jaime Ignacio del Burgo, ha asegurado que ha justificado ante el juez su aparición en los llamados 'papeles de Bárcenas' como perceptor de 26.429 euros y se ha declarado intermediario de su entrega a dos afiliados navarros del partido. Tras declarar durante una hora desde Pamplona por videoconferencia como testigo ante el juez que investiga el caso, Del Burgo ha defendido en declaraciones a la prensa la "honestidad" del PP.

Ha detallado que el primer afiliado fue una concejala de UPN (partido que en aquel momento compartía proyecto político en Navarra con el PP) de la localidad de Villava, Elena Murillo, que tuvo que dejar su domicilio después de sufrir el 14 de abril de 2001 un atentado de ETA, a quien se ayudó con 500.000 pesetas (3.000 euros).

El segundo, ha añadido, fue el hoy miembro de la Ejecutiva del PP de Navarra Calixto Ayesa, a quien Del Burgo le entregó entre 1991 y 1993 hasta 23.439 euros atribuidos a una "indemnización" de su partido por cerrar en su día su consulta médica para asumir un puesto como consejero de Salud en el Gobierno de Navarra.

El exdiputado del PP ha afirmado que la palabra sobresueldo tiene un sentido "peyorativo" y ha afirmado que "una retribución dentro del PP" a cargos de la dirección era "perfectamente compatible con las retribuciones del Parlamento". "Había personas que ejercían funciones dentro del PP, que eran diputados y al mismo tiempo ejercían funciones de secretario de área que tenían una retribución dentro del PP, y era perfectamente compatible con las retribuciones del Parlamento", ha añadido tras su comparecencia.

Preguntado por los periodistas sobre si tiene constancia de que se pagaran sobresueldos en el partido, el exdiputado del PP ha dicho que "en absoluto" y ha considerado que "la palabra sobresueldo tiene un sentido peyorativo". En su opinión, "hablar de sobresueldos del PP habría que matizarlo, son retribuciones, o pueden ser gastos de representación también, y la ilicitud no existe por ningún lado".

Por su parte, el juntero de Alava y concejal de Amurrio Santiago Abascal Escuza ha asegurado que no recuerda "quién" ni "cómo" le entregó en julio de 1999 dos millones de pesetas (12.000 euros) para reparar los daños que sufrió en su comercio tras ser objeto de un ataque de violencia callejera. A su salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como testigo ante el juez Pablo Ruz, el representante 'popular' ha recalcado que no recuerda los detalles de la entrega del dinero, ya que se produjo "hace 14 años".

"No recuerdo, fue hace 14 años, a mi sé que me dieron el dinero y no recuerdo quién me lo dio ni cómo me lo dio", ha indicado. Según la supuesta contabilidad B del PP, el extesorero Alvaro Lapuerta le entregó en julio de 1999 dos millones de pesetas (12.020,24 euros), al objeto de reparar los daños que el seguro no le cubrió después de que su comercio fuera destruido en febrero de ese año por el lanzamiento de varios 'cócteles molotov'.