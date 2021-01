Sanidad ofrece hoy jueves 14 de enero en rueda de prensa nuevos datos sobre la pandemia de coronavirus en España. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, comparecerá para explicar las nuevas cifras de muertos y contagios así como los avances en el suministro de la vacuna contra el coronavirus.

El aumento de contagios de coronavirus en las últimas horas ha llevado a los presidentes autonómicos de Andalucía y Castilla y León a solicitar al Gobierno un confinamiento domiciliario. Sin embargo, Sanidad por el momento no se lo plantea. El actual estado de alarma vigente hasta el mes de mayo no lo contempla.

También preocupa el aumento de casos de la cepa británica del coronavirus en España. Bruselas ya ha advertido de que se está extendiendo con más rapidez de lo esperado, pero en su anterior rueda de prensa del lunes, Fernando Simón apuntaba que por el momento no es relevante en nuestro país. Lo mismo valoraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Me tomo muy en serio las informaciones técnicas que me proporciona el doctor Simón y me ha dicho que hasta la fecha el incremento de casos en España que se pueden atribuir a la cepa británica no es el factor más importante y no es relevante", indicó.

Sigue la rueda de prensa de Fernando Simón, streaming en directo