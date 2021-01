Salvador Illa, sobre la incidencia de la cepa británica en España: "Simón me ha dicho que no es relevante y le creo"

El Ministerio de Sanidad ha reconocido que España se encuentra en una situación "preocupante" de la epidemia del coronavirus y ha asegurado que la cepa británica "no es relevante" en nuestro país en ese aumento de contagios.

"Me tomo muy en serio las informaciones técnicas que me proporciona el doctor Simón y me ha dicho que hasta la fecha el incremento de casos en España que se pueden atribuir a la cepa británica no es el factor más importante y no es relevante. Eso es lo que me ha dicho y le creo. No tengo más que añadir", ha indicado Salvador Illa.

El titular de Sanidad también ha descartado que esté sobre la mesa un confinamiento para tratar de frenar la nueva ola de contagios en España tras las navidades.

"Tenemos experiencia de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado. Pido a la ciudadanía que respeten escrupulosamente las medidas que van adoptando cada comunidad autónoma. Es la única forma que tenemos para combatir el virus", ha solicitado Illa.