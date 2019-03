Rubalcaba acusa a Rajoy de usar la crisis como coartada y éste le tacha de "apocalíptico"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, han dibujado dos escenarios completamente diferentes sobre la situación de España en el Debate sobre el Estado de la Nación. El líder de los socialistas ha acusado al Ejecutivo de utilizar la crisis como "coartada" para recortar derechos, convirtiendo esta legislatura en la "apoteosis de la desigualdad", mientras que el presidente ha denunciado su "discurso apocalíptico" y ha insistido en que los datos evidencian un "cambio de tendencia".

En su 'duelo parlamentario' durante el XXIV Debate sobre el Estado de la Nación celebrado en el Congreso, el jefe de la oposición ha subido a la tribuna con una artillería de críticas a la gestión del gabinete del PP. "¿En qué país vive usted señor Rajoy?", le ha preguntado, después de que el presidente relatara con todo detalle cómo se ha pasado de una España al borde del abismo a atravesar con éxito el Cabo de Hornos.



Rajoy ha abierto su exposición echando en cara a Rubalcaba que no haya sido la "alegría de la huerta" y le ha recordado que el país en el que vive es aquel en el que hace tiempo los titulares eran 'España entra una situación límite'. Después, ha tirado de hemeroteca para repasar medidas del PSOE como la congelación de las pensiones, la caída de la recaudación tributaria e incluso la subida de la factura eléctrica.

Rajoy: "Nuestra labor ha sido ingente"

Tras asegurar que "la demagogia no es buena consejera", ha dedicado buena parte de su réplica a recordar las cifras de ascenso del paro y de caída de la recaudación entre 2008 y 2011, segunda legislatura del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que Rubalcaba fue vicepresidente.

"El mayor recorte social en la historia de España han sido los 3,4 millones de parados y la pérdida de 70.000 millones de ingresos. Y las bases de la economía hundidas y plagadas de desequilibrios macroeconómicos, que es lo que intentamos corregir", ha dicho, asegurando que estas cifras son las que promueven la desigualdad y la pobreza. Contra ellas, "lo más eficaz es el crecimiento económico y el empleo".

Después de que el líder de la oposición le acusara de convertir la legislatura en la "apoteosis de la desigualdad", Rajoy ha dicho que no puede "dar lecciones de lo que pagan los ricos y lo que pagan los pobres" cuando con el PSOE subió el paro y fue "cuando más aumentó la pobreza y la desigualdad". Dicho esto, ha señalado que su medidas han perseguido siempre la equidad, teniendo en cuenta a las personas más vulnerables.

Rubalcaba: "Poniendo la crisis como excusa, ha hecho lo que la derecha siempre ha querido hacer"

"Siempre han pensado que los trabajadores tenían muchos derechos, las mujeres mucha libertad y los ciudadanos mucha igualdad y, por eso, han ido contra ellos", ha dicho el líder socialista, que ha reprochado a Rajoy que en su discurso "no ha hablado en ningún momento" de igualdad y que en estos tres años de legislatura ha atacado a los más débiles.

Rajoy presume de economía; Rubalcaba desmonta el optimismo

Rubalcaba ha acusado al presidente del Gobierno de mentir sobre las declaraciones del PSOE. "Se ha acostumbrado tanto a la mentira que acostumbra hasta mentir", le ha censurado. Ante esta acusación, Rajoy le ha respondido en su réplica: "No puedo mentir como usted porque no puedo competir. Me considero muy inferior a usted". Además, le ha reprochado su falta de "argumentos" y que se haya limitado a pintar un panorama apocalíptico".

Rajoy, que ha vuelto a exponer una batería de datos que acreditan una mejora de la economía, ha preguntado a Rubalcaba que si "tan mal" van las cosas a España por qué la agencia de calificación Moody's "dice lo contrario". "No tiene ningún sentido que haga un discurso apocalíptico. Desconozco la razón pero nada tiene que ver con el interés general de España ni con lo que se está debatiendo en esta Cámara", le ha lanzado.

Reforma del aborto y seguridad ciudadana

Rubalcaba, que a diferencia de lo que hizo hace un año no ha pedido la dimisión del jefe del Ejecutivo, ha aprovechado su intervención para censurar la reforma del aborto, que, a su juicio, va contra la "libertad" de las mujeres". "Le está diciendo a las mujeres 'Se acabó la fiesta de la emancipación'", ha recalcado.

El presidente reprocha al PSOE haber 'hundido las bases de la economía'

También ha cargado duramente contra la Ley de Seguridad Ciudadana que, a su juicio, lo que persigue es que "la gente no proteste contra los recortes" y ha pedido de nuevo "una explicación" sobre la tragedia de Ceuta que acabó a primeros de mes con la vida de 15 inmigrantes.

Según el líder del PSOE, pedir información sobre lo ocurrido en Ceuta no quiere decir que el PSOE cuestione la política de Estado en materia de inmigración, algo que no han hecho tampoco con el terrorismo. "Créame que hay veces que me acuerdo de lo que tuve que aguantar", ha exclamado, en referencia al 'caso Faisán'.

"Usted va contra los débiles"

Rubalcaba, que no ha leído su discurso, ha acusado al presidente de poner en marcha un modelo que consiste en "bajar salarios y recortar derechos", optando por escuchar los "cantos de sirena de los empresarios más extremistas" cuando podía haber optado por un pacto de rentas.

"Siempre tuvo opciones y pudo elegir, pero siempre eligió contra los más débiles", ha espetado a Rajoy, censurando que siempre optara por los empresarios, las grandes fortunas o la escuela privada, algo que ha achacado a que en el PP son de "derechas". "Es el líder de la derecha española. En eso está siendo usted coherente".

En particular, Rubalcaba ha criticado la 'tarifa plana' para los nuevos contratos indefinidos anunciada Rajoy, una medida que, a su entender, supone una "rectificación en toda regla" a la reforma laboral del Ejecutivo. "Dentro de tanta precarización no va a servir para nada", ha exclamado, cosechado un aplauso de la bancada socialista.

Además, ha echado en cara al PP que ahora cuando un joven vaya a buscar empleo al extranjero pierda la tarjeta sanitaria, algo que ha calificado de "injusto". "Son cambios suyos, cambios crueles y le pido que lo retire", ha solicitado.