Rubalcaba califica de "cambalache indigno" la ley del aborto y pide retirarla

El líder del PSOE ha vuelto a reclamar la retirada de la ley del aborto durante su intervención en la comida de año de nuevo de los socialistas cántabros, en la que ha insistido en que el anteproyecto que ha aprobado el Gobierno del PP es "tan profundamente reaccionario que en Europa solo lo ha aplaudido Le Pen"

Según Rubalcaba, Rajoy ha hecho un "cambalache indigno" con esa reforma y "no le ha importado nada" restar libertades a las mujeres "para congraciarse con la extrema derecha". "Estamos radicalmente a favor de que las mujeres tengan libertad de elegir sobre su propia maternidad y lo vamos a defender con uñas y dientes", ha proclamado a continuación, ante los más de 700 militantes que han asistido a este encuentro en Santander. El líder de los socialistas ha afirmado además que Rajoy "es muy sabio porque ha conseguido que se hable de la ley Gallardón, de la misma forma que logró que se hablara de la ley Wert con la reforma educativa o de la ley Fernández, para la de orden público, pero todas- ha sentenciado- son 'leyes Rajoy'".

A juicio de Rubalcaba, Rajoy lleva algo más de dos años gobernando con mayoría absoluta y podría haber abordado la crisis que vive España hablando con los grupos políticos, con las comunidades autónomas y con los sindicatos pero "ha decidido tirar por la calle del medio y hacerlo todo solo, todas las reformas". "Se ha pegado un atracón de mayoría absoluta que ha sido letal para la sociedad española y que está socavando a su propio partido", ha afirmado.

Rubalcaba ha defendido también que los socialistas están haciendo una oposición "útil y firme" y van a seguir haciéndola para intentar que el Gobierno "no siga recortando derechos". "Pero no basta con decir a todo que no, hay que poner nuestro programa político encima de la mesa", ha apostillado. Un programa- ha señalado- que debe tener como principal objetivo la creación de empleo, que fue el "hilo conductor" de las propuestas que los socialistas defendieron en su Conferencia Política. "Empleo, empleo y empleo, programas para hacer empleo, ese es nuestro principal objetivo", ha subrayado el secretario general del PSOE.

En su opinión, el Gobierno del PP ha conseguido que en España haya "menos derechos y más precariedad" y el empleo que se ha creado "es empleo a 500 euros las doce horas y si te mueves, te echo a la calle". Además ha vaticinado que "ya ha empezado la cuenta atrás para el Gobierno de la derecha" y ha subrayado que depende del trabajo de los socialistas que "la pesadilla acabe y lo haga de una forma o de otra". "Los socialistas queremos gobernar, no para estar en el sillón e ir en coches oficiales sino para cambiar la vida de la gente. Queremos gobernar porque la gente lo está pasando muy mal", ha asegurado.

En ese contexto, ha animado a seguir adelante "con la cabeza muy alta y con fuerza" a la secretaria general del PSOE de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, que se convertirá en la alcaldesa de la segunda ciudad de Cantabria el próximo martes, cuando se debatirá la moción de censura que los socialistas y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) han presentado contra el actual regidor, Ildefonso Calderón (PP), que gobierna en minoría. Rubalcaba ha hecho además hincapié en su intervención en la "extraordinaria importancia" que tienen para el PSOE, para España y para Europa las elecciones europeas que se celebrarán dentro de cuatro meses. Cree que "la gente vive más alejada que nunca de Europa porque vive alejada de la derecha que ha mandado en ella", pero ha subrayado que hay "una Europa democrática que cree en lo social, en el empleo, en la solidaridad y en el federalismo, que ha sido y es nuestro proyecto", ha apuntado.