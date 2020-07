Rubalcaba apuesta por un acuerdo entre lo público y lo privado para crear empleo

El candidato socialista a las elecciones generales del 20 de noviembre en España, Alfredo Pérez Rubalcaba, abogó hoy por más inversiones públicas y privadas para poder crear empleo en España y salir de la crisis.

Rubalcaba pronosticó que el crecimiento del PIB español cerrará el año "por encima del 1 por ciento", una tasa que reconoció como "insuficiente" para crear puestos de trabajo estables, por lo que defendió la necesidad de una intervención en favor del empleo.

"Para crear empleo estable tenemos que crecer más y la pregunta es: ¿hasta que no crezcamos al 2 por ciento no hacemos nada?. Mi respuesta es no. Tenemos que hacer, tenemos que gastarnos dinero, el sector público y el sector privado", dijo Rubalcaba en Ginebra. Tras reunirse con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, Rubalcaba argumentó que todavía pasará un tiempo hasta que la economía española pueda crear empleo de manera masiva y que hasta entonces el deber del Estado debe ser "ayudar a los colectivos que están peor".