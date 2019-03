Romeva: "La cuestión de fondo en Cataluña no se va a resolver recurriendo al TC"

Raül Romeva, número 1 de Junts pel Sí, ha estado en el programa de Más de Uno de Onda Cero donde ha manifestado que "no se va a frenar el proceso con argucias legalistas". En su opinión, se está "utilizando políticamente al Tribunal Constitucional", algo que, "incomoda, y mucho" asegura Romeva, a los propios jueces.

Romeva ha afirmado que "de momento, no ha habido un rompimiento de la legalidad" en las acciones que están llevando a cabo, y considera que "utilizar el TC para esconder y contaminar un debate que es político, no es la solución de nada".

Señala que lo que "debería ser un debate sobre todo político", no lo está siendo, y se están utilizando "a las instituciones judiciales". Sostiene que "la cuestión de fondo no se va a resolver recurriendo al TC porque es mucho más compleja" y "decisiones que debían estar marcada por una gran neutralidad judicial no lo han estado".

Afirma que "una cosa es el papel que tiene el TC, para dilucidar si una ley es o no constitucional", pero yendo más allá, Romeva dice que "la cuestión de fondo no se va a resolver recurriendo al TC, porque es mucho más compleja" y "estamos encallados en un debate político y ante una situación que requiere altura de miras".

Preguntado por Artur Mas, ha asegurado que él no impulsó las manifestaciones de 2012, pero "respondió" a lo que pedía la ciudadanía. Afirma que "en una situación de transición, necesitamos a todos los activos" y subraya que "no es una cuestión unipersonal, es una suma de necesidades".