Rocío Monasterio asegura que Pablo Iglesias se va a tener que acostumbrar a que "una mujer le mire a la cara y le diga cuatro cosas"

La candidata de Vox a las elecciones de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho este sábado en un mítin que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se va a tener que acostumbrar a que "una mujer le mire a la cara y le diga cuatro cosas".

"Cuando una mujer le mira a los ojos y le dice lárgate, se levanta y se va como un corderito. Nadie antes se ha atrevido a decirle cuatro verdades, verdades como puños", ha señalado Monasterio.

La candidata de Vox por las elecciones a la Asamblea de Madrid se ha referido así a incidente que protagonizó este viernes con Iglesias en un debate electoral en la 'Cadena Ser'.

La dirigente de Vox ha dicho que en la campaña hay que aguantar "a mucho progre y mucho medio de comunicación sometido a la izquierda" y reiteró que su partido concurre a las elecciones del 4 de mayo para frenarles.

Monasterio ha acusado al gobierno de poner en riesgo el trabajo, la prosperidad "y el futuro de vuestros hijos" y ha afirmado que "la izquierda de salón" defiende a las mafias 'okupas'.

Volvió a referirse a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, conocidos como menas, para acusar al Gobierno central de no denunciar los delitos.

Abascal cuestiona las amenazas a Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este sábado en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias y ha denunciado que la izquierda lleva impidiendo que los ciudadanos voten "en paz y libertad" desde los comicios del año 2004 que se celebraron días después de los atentados del 11-M en Madrid.

"A mí también me dicen de todo y no lloriqueo como un cobarde. Y además a nosotros nos tiran piedras y no lloriqueamos. Nos amenazan de verdad y no lloriqueamos. Uno no puede creerse que está en la batalla de Stalingrado y después comportarse como un comediante y como un llorón", ha reprochado a Iglesias.