Rivera pide a sus rivales que no pongan los "sillones" como líneas rojas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a sus rivales políticos que no pongan los "sillones" como línea roja porque España no puede volver a paralizarse y se ha comprometido a negociar un Gobierno "sin que ningún sillón esté por delante" del país. Rivera, en declaraciones a los medios en El Retiro, donde ha visitado la Feria del Libro, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de estar "más preocupados" por las sillas que por cambiar España.

Ha advertido de que la solución no pasa por el "sectarismo", la "ambición personal" o el "egoísmo" sino que es necesario buscar puntos de encuentro. El líder de Ciudadanos ha recordado que el suyo ha sido el "único" partido que se ha sentado a negociar con el PP, el PSOE y Podemos para romper el bloqueo institucional y se ha comprometido a volverlo a hacer después de las elecciones del 26 de junio.

"Nuestra campaña tiene dos elementos clave: que es tiempo de acuerdo. Por mucho que se polarice al final, nos vamos a tener que poner de acuerdo para que haya gobierno. Y dos, es tiempo de cambios, no puede haber una nueva etapa en España si no se asumen cambios fundamentales", ha adelantado.

Rivera ha garantizado que si depende de Ciudadanos habrá gobierno, y por eso cree "fundamental" que su partido obtenga muchos escaños y "sea fuerte" en el próximo Congreso. "Propongo que los candidatos no pongamos la línea roja en las sillas de nadie porque si los sillones son la línea roja al final lo que pasa es que España se paraliza por los egos de algunos y eso no puede volver a pasar", ha insistido.

Los protagonistas de la campaña de C's -ha añadido-, no serán los políticos, sino los ciudadanos, "los verdaderos héroes" del país, como los autónomos, las madres trabajadoras o la clase media. "Vamos a escuchar mucho, hablar menos y a ser humildes para tratar de sacar este país adelante", ha explicado.

Aprovechando su visita a la Feria del Libro, Rivera se ha reunido con editores y autores, con los que se ha comprometido a impulsar un Pacto por la Cultura y a reducir el IVA cultural al nivel de la mayoría de los países de la UE porque, a su juicio, es "injusto" que la cultura no se proteja y no se ayude. "La cultura es libertad, es formación y son valores además de miles y miles de puestos de trabajo", ha recordado Rivera, que ha destacado que la cultura no debe ser ni de derechas ni de izquierdas sino la marca de toda España en el mundo.

En su paso por el parque del Retiro, el líder de Ciudadanos no ha parado de hacerse fotografías con el público y se ha comprado dos libros, uno de colorear para su hija y Voces de Chernobil, de la premio nobel Svetlana Alexievich. También le han regalado varios ejemplares, los Evangelios y un libro sobre Fidel Castro, contrario al régimen cubano.