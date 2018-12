Rivera urge a un nuevo 155 en Cataluña: "No teníamos que haberlo levantado hasta que Torra no claudicara ante la democracia"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que "Sánchez sigue gobernando con Torra" y nada ha cambiado pese a las tres cartas que han enviado desde el Ejecutivo a la Generalitat catalana pidiendo explicaciones por "las graves alteraciones de orden público" del fin de semana. "No hay ningún cambio, el 155 no se aplica, Cataluña es un territorio sin ley y Sánchez ha convertido a Torra en un aliado del Estado mientras acusa a Ciudadanos y PP de ser radicales", ha indicado Rivera.

En una entrevista en Espejo Público, el líder de Ciudadanos lamenta que "en Cataluña la situación social y económica es preocupante". "Un presidente del Gobierno tiene que proteger a sus ciudadanos y Sánchez no lo ha hecho. Sigue en el helicóptero en la Moncloa mandando 'cartitas' mientras Torra alienta a la violencia y apela a los muertos de Eslovenia".

Rivera se pregunta si "de verdad creemos que Torra, que alienta a los CDR y quiere purgar a los Mossos, va a temer que le envíen una carta". "No teníamos que haber levantado el 155 hasta que Torra no claudicara ante la democracia, y no lo hicimos", ha señalado. Asimismo, considera que "estamos enquistados en un momento previo a la violencia" y por eso pide a Sánchez "que actúe" y proteja a sus ciudadanos.

"Planteo que el PSOE que está en el gobierno aplique el 155", ha indicado Rivera, que apunta que "Sánchez sigue en el búnker pero no baja a la realidad: Cataluña es un territorio sin ley, en medio de Barcelona están cortando calles sin que haya ningún policía que lo evite".

En su opinión, "mientras Sánchez siga de la mano de los que escupen a un ministro de España, de los que quieren cortar carreteras, de los que quieren liquidar España, es imposible llegar a acuerdos. Ha roto todos los puentes con el constitucionalismo y le pido que aplique el 155, convoque elecciones y escojamos un gobierno fuerte que aplique la Constitución".

Aquí puedes ver la entrevista completa a Albert Rivera en Espejo Público: