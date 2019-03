Rivera: "Para acabar con la red de los ERE no tiene que venir la red de la Gürtel"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que "quien quiera gobernar España dándole la espalda a Andalucía no lo va a conseguir o lo van a echar" y ha dicho que "no va a haber una España fuerte en Europa si no hay una Andalucía fuerte en España"

En un acto electoral celebrado en Sevilla, Rivera ha explicado que "Andalucía será el inicio del cambio en toda España", con un cambio "tranquilo". En este sentido, ha declarado que no se resignan como ha hecho el Partido Popular durante tantos años. "Ellos se han resignado y han acumulado una sucesión de derrotas. Han sido una colección de derrotas y necesitamos una colección de alegrías y de victorias", ha afirmado Rivera.

Rivera ha señalado que Andalucía necesita regeneración para acabar "con los enchufados" y ha advertido de que "para acabar con la red de los ERE no tiene que venir la red de la Gürtel", por lo que ha manifestado que lo que necesitan los Andaluces es "un proyecto ético nuevo".

El líder de C's ha asegurado que "hay que cambiar el sistema electoral que Susana Díaz no ha querido cambiar", del mismo modo que ha prometido que si gobiernan van a cambiar los aforamientos que "el PSOE no ha querido cambiar". Respecto a la decisión del PSOE de romper el pacto con Ciudadanos en Andalucía ha explicado que lo rompieron porque "son alérgicos a la regeneración".

"No quieren cambiar porque tienen el calendario judicial de los ERE. Su reloj no marca las horas para pensar en la sanidad o la educación, lo único que les preocupa es el tic- tac del juicio de los ERE", ha manifestado.

Sobre las sentencias del Consejo General del Poder Judicial, Rivera ha asegurado que son el único partido que ha renunciado a "mangonear jueces", aunque explican que podrían hacerlo al igual que ha hecho Pablo Iglesias. "Iglesias se manifestaba delante de los jueces por la independencia del CGPJ mientras estaban colocando jueces", ha apostillado.

Por ello, Rivera ha asegurado que su partido quiere que los jueces trabajen con independencia política. En este sentido, se ha comprometido a que si gobiernan cambiaran la ley del Poder Judicial para que los jueces escojan a los propios Magistrados y "nunca más se escojan en las sedes de los partidos".

Respecto a las encuestas que auguran un crecimiento del partido ha expresado que "hay que ser prudentes" pero ha asegurado que si Ciudadanos es "el que más sube" es porque "los demás bajan".