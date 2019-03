Rivera: "No es legítimo que gobierne Cataluña quien no cumple las leyes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que su partido va a pelear por tener mayoría en la Mesa del Parlament y por que no sean presidentes de la Generalitat personas como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, imputados por "delitos tan graves" como malversación, sedición o rebelión.

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha lamentado que el "hundimiento del bipartidismo" del PP y el PSOE, así como una "maldita" ley electoral, impida que Ciudadanos pueda sumar para formar Gobierno, pero ha defendido que al menos debe tener una representación en la Mesa del Parlament acorde con su victoria en las elecciones del 21D.

Ha insistido, en cualquier caso, en que los números no dan, ni siquiera con PP y PSOE, para formar gobierno, y se ha comprometido a vigilar atentamente desde la oposición que se respeten los derechos y libertades "de todos los catalanes". Asimismo, ha explicado que ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni siquiera puso este tema sobre la mesa en la reunión que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa.

"La gente sensata y la que sabe contar no se plantea que Ciudadanos pueda optar a gobernar en Cataluña", ha dicho tras insistir en que "nadie hay con más ganas" que Cs de que eso no hubiera sido así y hubieran podido formar un Gobierno constitucionalista. Rivera ha subrayado que "no es legítimo" que presida el Parlament una persona que tiene importantes delitos imputados "a sus espaldas", como Carmen Forcadell, y ha considerado que Junqueras y Puigdemont "están inhabilitados" para liderar el Gobierno cuando están siendo investigados por delitos como malversación, sedición o rebelión.

"¿Qué legitimidad tiene ante los ciudadanos un Gobierno que ni siquiera cumple las leyes?", se ha preguntado el líder de Ciudadanos antes de avanzar que su formación peleará para que ni el Parlament ni el Govern de Cataluña sean presididos por "personas imputadas por delitos tan graves".

Otra batalla que dará Ciudadanos es tener una "presencia importante" de los partidos constitucionalistas en la Mesa del Parlament para vigilar que no se vuelvan "a violar el reglamento" ni la Constitución, porque lo que Cataluña necesita, en opinión de Rivera, es "respeto al orden constitucional y la convivencia".

Ha confirmado también que el PP no les ha pedido que le cedan un diputado para poder tener grupo parlamentario propio en el Parlament catalán y no convivir con la CUP en el Grupo Mixto.

Respecto al tema económico, Rivera ha hecho hincapié en que ha llegaod un acuerdo para aprobar un "alivio fiscal" en 2018.