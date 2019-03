Rivera: "Le pedimos a Rajoy que no mire para otro lado como el 9-N"

Primera reunión de la dirección de Ciudadanos y primera propuesta que presenta para la nueva temporada: limitar los mandatos del presidente del gobierno a 8 años. La medida está incluida en el pacto que firmaron con el Partido Popular, pero no se ha planteado hasta ahora.

Para sortear las razones en contra del PP -dicen que habría que cambiar la Constitución- han introducido una excepción. Se podrá volver a ser candidato después de gobernar 8 años si se deja pasar una legislatura. Es decir, Rajoy tendría que apartarse 4 años antes de volver a ser candidato. A no ser que antes de cumplir 8 años se convoquen elecciones.

Ante la situación en Cataluña, el presidente de Ciudadanos no descarta ninguna medida de respuesta a la "locura" de Puigdemont. Al gobierno le reclama que no permita otro 9-N, que Rajoy no mire para otro lado: "No estamos dispuestos a volver a vivirlo. Que el gobierno actúe con todos y cada uno de los mecanismos que tienen. El Estado de Derecho tiene que triunfar".