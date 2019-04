Rivera culpa a la "maldita ley electoral" de la situación en Cataluña porque con una reforma ellos podrían intentar formar gobierno

Albert Rivera ha criticado este jueves a "los que han podido legislar durante 35 años y no lo han hecho" para reformar la ley electoral porque, en su opinión, de haberse cambiado "no estaríamos hablando del show de Puigdemont, sino del gobierno de Arrimadas". "Fíjense cómo cambiaría el cuento si hoy estuviéramos discutiendo cómo entraría el PP o el PSOE en un gobierno con Ciudadanos, cómo se reparte ese gobierno en términos de consejerías, qué políticas van a hacer y cómo van a coser la sociedad catalana", ha subrayado.

Por ello, culpa al PP y al PSOE de que "en vez de estar haciendo eso, por la maldita ley electoral, estamos comentando los mensajes y el show de un tipo que está huido de la justicia y que tiene cinco delitos a sus espaldas".

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha confiado en que en el plazo de dos meses Cataluña pueda entrar en una etapa de "cierta normalidad" y ha exigido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que deje de "hacer el indio" y que el nuevo Govern "cumpla las leyes", en especial la Constitución.

Además, ha dejado claro que el nacionalismo no va a ser "leal de golpe y porrazo" a la Constitución y ha emplazado a no permitir que se constituya un Govern que "vuelva a dar otro golpe" y "siga haciendo lo mismo", exigiendo al nuevo Ejecutivo que cumpla la Constitución y el Estatut y respete a los catalanes que no son separatistas.