Rifirrafe entre Isabel Celaá y Cuca Gamarra: "Dónde ha estado usted estos días. Oiga, más inversión en educación"

Duro enfrentamiento entre Cuca Gamarra, diputada del PP e Isabel Celaá ministra de Educación y Formación Profesional, en la sesión de control al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.

Ha sido en el pleno del Congreso, en la sesión de control al Gobierno, poco antes del debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Ciudadanos a la denominada ley Celaá, con la que el Gobierno quiere derogar la Lomce o ley Wert, y que estos tres grupos consideran una norma ideológica que ataca a la libertad de las familias.

"Señora ministra, ratifica usted la falta de liderazgo y de decisión" le ha lanzado la diputada del PP, Cuca Gamarra que ha culpado al Gobierno y especialmente a Celaá de "estar a otra cosa, en su propio proyecto personal, en su ego. En aprobar en el estado de alarma una ley que llevara su nombre" ha afirmado Gamarra.

Cuca Gamarra, PP, ha proseguido con su discurso atacando la gestión en educación del Gobierno. "Su tercer trimestre es de inacción, ocurrencias y rectificaciones" ha dicho. Cuca Gamarra, PP, que ha comparado la gestión en educación con la gestión de las mascarillas del ministro de Sanidad, Salvador Illa en la crisis del coronavirus. "Nos recuerda las mascarillas del señor Illa. No eran necesarias y ahora no podemos pasar sin ellas".

"Usted ha marcado su propia distancia de seguridad" ha afirmado la diputada del PP que terminado por echar en cara la brecha digital al actual Gobierno. "Más brecha digital y social y usted no ha hecho nada por ellos. Ahora sí señora Celaá los hijos son de los padres verdad", una afirmación que ha arrancado el aplauso de la grada popular.

La respuesta de la ministra de Educación

Isabel Celaá ministra de Educación y Formación Profesional, ha respondido duramente a las afirmaciones de la diputada del PP. "Señora Gamarra, usted no sigue la educación. No sabe usted que hemos tenido 15 reuniones con todas las CC.AA. No sabe usted que hemos trabajado en cuatro conferencias sectoriales. No sabe usted que todas las comunidades autónomas, también la suyas señora, han acordado las medidas que ha ido planteando este Ministerio de Educación. No lo sabe usted".

La ministra de Educación y Formación Profesional, se ha defendido detallando todas las medidas que se han adoptado y ha subrayado que el Gobierno ha respondido a la crisis del coronavirus con inversión. "Frente a las necesidades, más inversión en educación. Oiga, más inversiones en educación.", ha dicho.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, ha insistido sobre la brecha digital y reprochado las palabras de Gamarra. "¿Dónde ha estado usted estos días? le ha espetado la ministra a la diputada del PP, Cuca Gamarra, "¿Quién le ha redactado esa contribución que ha hecho?" ha añadido Celaá que también ha recordado que las becas se han incrementado en un 22% y que se van a comprar 500.000 ordenadores para los colegios en el Plan Educa Digital. "Quién da más señora, quién da más".

El regreso a las aulas

La educación y el regreso a la aulas es, de nuevo, motivo de enfrentamiento entre Cs y el Gobierno. Edmundo Bal, Ciudadanos, en la Sesión de Control al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus ha lanzado su pregunta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ¿Qué medidas tiene previsto impulsar su ministerio, en colaboración con el resto del Gobierno, para garantizar la conciliación familiar, incluyendo al propio profesorado, en caso de que finalmente sea imposible que todo el alumnado vuelva a los colegios el siguiente curso?

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha respondido que a partir de septiembre primará la presencialidad. "Hemos organizado un curso bien planificado y bien fuerte con observancia de las medidas sanitarias. Porque hemos de proteger al alumnado, al profesorado y las familias", dice Celaá y añade que se deberán tener en cuenta la distancia de seguridad, las medidas de ventilación y la prevención de rebrotes de coronavirus.