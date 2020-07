Los reyes anuncian su visita a Cataluña y Torra les responde que hay restricciones de movimiento

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido una carta al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, en la que se hace eco de la visita prevista por Felipe VI a Cataluña el próximo lunes y le advierte de las "restricciones" anunciadas por el Govern ante la pandemia. Restricciones que están pendientes de la decisión de un juez y con el fiscal opuesto a algunas de ellas por restringir derechos sin la debida justificación, en su opinión.

Evitar desplazamientos innecesarios

En su misiva a Jaime Alfonsín, Torra se refiere a esta visita: "He recibido la carta con la cual me informa de que el rey de España tiene previsto visitar Cataluña -a la cual usted se refiere como 'esa Comunidad Autónoma'- el lunes que viene, día 20 de julio por unas actividades oficiales". "Como no se especifican qué lugares de Cataluña piensan visitar, les he de advertir de las restricciones y recomendaciones que hemos anunciado hoy mismo a toda la ciudadanía y que son igualmente válidas para cualquier visitante de nuestro país", subraya Torra, después de que el Govern haya extendido al área metropolitana de Barcelona las restricciones para prevenir contagios. Torra precisa en la carta que, "concretamente, hay restricciones de aforos para evitar aglomeraciones en las comarcas del Segrià y la Noguera, así como en diversos municipios del área metropolitana de Barcelona, incluida la capital del país". "Además de las restricciones para evitar las aglomeraciones que puedan facilitar la transmisión del coronavirus, también se ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que no sean esenciales. Esperemos que estas recomendaciones para evitar un incremento de contagios sean atendidas por todo el mundo", añade.

No irán a Barcelona

Poco después de conocerse esta carta se sabía que los reyes habían decidido no ir a Barcelona. Limitarán su agenda a un acto en el Monasterio de Santa Maria de Poblet, en Tarragona. Es donde está el panteón real de la Corona de Aragón. Las actividades previstas para en Barcelona -un encuentro con el Cercle d'Economia, una visita a la Sagrada Familia y otra al Barcelona Supercomputing Center- quedan aplazadas para otra ocasión.

Los reyes están recorriendo las diferentes comunidades para solidarizarse con los afectados por el coronavirus y dar ánimos en la necesaria vuelta a la actividad. La última visita ha sido al País Vasco y la siguiente, tras Cataluña, será Extremadura.