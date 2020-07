La Generalitat pide a los vecinos de Barcelona que no salgan de casa para evitar el confinamiento total

La Generalitat ha anunciado el mismo modelo de L´Hospitalet para el área metropolitana de Barcelona. Pide a los vecinos que no salgan de casa si no es imprescindible y que no vayan a segundas residencias. Limitan otra vez las reuniones y los aforos en los locales.

Se trata de las mismas medidas propuestas para L´Hospitalet que se amplían a la primera corona de Barcelona y área metropolitana.

La última oportunidad antes del confinamiento total

La consejeras de Salud, Alba Vergés, la consejera de presidencia, Meritxell Budó y el consejero de Interior Miquel Buch han reclamado responsabilidad ante un momento difícil. han asegurado que hace falta actuar con celeridad, han agradecido los esfuerzos y han hecho llamamiento a los que se han relajado.

Aseguran que hay transmisión comunitaria fuerte. Piden a los ciudadanos nivel de compromiso superior al que ha habido hasta ahora. "Nos vemos obligados a dar paso atrás, estamos ante verano excepcional", han dicho . Se reducen al 50% de nuevo los aforos en locales como bares y a 10 personas el máximo en reuniones. Se cierran gimnasios y se prohiben las visitas a residencias de ancianos

Quédate en casa... otra vez

Desde el gobierno catalán se pide a los ciudadanos que se queden en casa en la medida de lo posible y sólo se salga para ir a trabajar, hacer la compra o ir al médico.

Solicitan que nadie se desplace a las segundas residencias y que no haya aglomeraciones en las playas. Idénticas medidas también para la comarca de Noguera i Segria que no estaba confinada.

Reforzando capacidad del rastero

Aseguran que se está reforzando la capacidad de rastreo y que no se puede escatimar recursos porque hay que evitar un segundo confinamiento total con efectos devastadores.

Medidas durante 15 días

La previsión es que estes medidas duren 15 días. La resolución afecta a Barcelona, Hospitalet, Viladecans, el Prat, Sant Joan Despi, Cornellá, Esplugues, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adriá y Badalona.