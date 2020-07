El rey suspende su agenda para evitar sobreesfuerzos en el tendón de Aquiles

Fuentes de la Casa del Rey han explicado que no se ha producido ningún cambio en el estado de salud de don Juan Carlos y se trata exclusivamente de favorecer el proceso de recuperación en marcha tras la intervención quirúrgica a la que se sometió en el tendón de Aquiles izquierdo.

Este mediodía, el rey tenía previsto acudir, junto a la reina, a la inauguración de la exposición "El Hermitage" en el Museo Nacional del Prado. No obstante, aunque el rey no acudirá a la inauguración sí lo hará la reina, por lo que el acto no ha sido cancelado. Esta tarde, don Juan Carlos preveía viajar a Barcelona para visitar, sobre las seis de la tarde, la 50 edición del salón náutico internacional y a las siete y media inaugurar la exposición "¡Volumen!", una recopilación de obras de las colecciones de la Fundación La Caixa y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Las mismas fuentes han asegurado que el rey no asistirá pero tampoco acudirá ningún miembro de la Casa del Rey.