El Rey, según Prego, "No quiero que mi hijo se marchite esperando como Carlos de Inglaterra"

La periodista Victoria Prego ha revelado que el Rey está muy solo en el ámbito personal. Prego asegura que el Monarca no tiene ninguna relación con la Reina, "su relación personal no existe", aunque sí que la tiene con el Príncipe, aunque tan solo es correcta, "no estrecha".

Con respecto a las infantas, con Cristina -confiesa Prego- tenía una relación cercan, pero a raíz del caso Nóos, "el Rey ha puesto un cortafuegos" en la relación, mientras que con la infanta Elena sí que tiene contacto.

El Príncipe, opina Prego, se dará cuenta de que el Rey es uno de los máximos activos de España, y por tanto su vida no estará vacía. No obstante, "será Felipe VI quien determine lo que ha de hacer, ganar y dónde vivirá el Rey Juan Carlos".

Prego asegura que estas informaciones las conoce por "fuentes buenísimas próximas al Rey", y asegura que sería un desperdicio tremendo no dar vuelo al Monarca, ya que "es una institución muy valorada" y "tiene muchísimo que hacer todavía por España, no será como el de Bélgica, que se ha quedado como un estorbo".

Asegura la periodista que "nuestro Rey tiene mucho que ayudar a su hijo y no será objeto de búsqueda de su pasado" pues "tendrá todavía un papel decisivo".

En una conversación entre don Juan Carlos y el Jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, Prego revela que el Monarca aseguró que "no quiero que mi hijo se marchite esperando como Carlos de Inglaterra. Hay que dejar paso. Yo he cumplido mi misión".

La conversación no quedó ahí, y el Monarca apuntó que "la Corona está baqueteada, la política está en sus horas más bajas, y, sin embargo, el Príncipe está bien. Esto hay que hacerlo ya (...) Si se renueva la cúpula, se renovarán otras cosas después (...) ayudaremos al país, lo difícil es encontrar el momento". El momento finalmente elegido fue el 2 de junio.