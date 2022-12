Revuelo en las Cortes de Castilla y León: PP y Vox se equivocan al votar y hacen tambalear los presupuestos de 2023

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha vuelto a estar en el punto de mira. En esta ocasión, el revuelo ha llegado tras la equivocación del Partido Popular y Vox al votar a favor de las enmiendas propuestas por el PSOE . Ambos han votado en contra de sus propios intereses en lo que parece una confusión a causa de una redacción dudosa.

Este Pleno de Presupuestos ha sido suspendido a la mitad de dicha votación. Tanto PP como Vox han apoyado las enmiendas del PSOE a la Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León. Gracias a tales votos han resultado aprobadas las enmiendas con 66 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones.

Los distintos argumentos

PP y Vox tachan de "un malentendido" lo sucedido hoy en el Pleno. La sesión se ha suspendido hasta en dos ocasiones. La última vez ha sido para que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), analice con los letrados y los integrantes de la Mesa si la votación desarrollada se puede repetir, como pide el PP, o si eso no está permitido, como dicen los socialistas. Estos últimos defienden que el reglamento "no permite repetir la votación" y que, por lo tanto, "el error de todos y cada uno de los procuradores populares y de Vox no podrá ser subsanado".

Por su parte, Ciudadanos, que había votado en contra de las enmiendas del PSOE, ha apelado al cumplimiento del reglamento. “Si el texto definitivo no es del gusto del Grupo Popular lo que tiene que hacer es votar en contra”, ha afirmado el procurador del partido, Francisco Igea.

Otras polémicas de las Cortes

Hace poco también hubo revuelo en las Cortes. Los ataques tuvieron lugar entre Podemos y Vox. Carlos Pollán, miembro de Vox y presidente de la Cámara, le retiró la palabra a Pablo Fernández Santos, portavoz de Podemos, después de que este llamase "fascista" al vicepresidente y miembro de Vox Juan García Gallardo. Tras ello, Fernández se negó a retirar sus opiniones.

El portavoz de Podemos inició su exposición dirigiéndose a Gallardo como alguien que "procesa la ideología fascista". Tras esta afirmación, el presidente de la Cámara le llamó "al orden" y, tras el toque de atención, el portavoz de Podemos fue más allá con sus palabras y llamó a Juan García Gallardo "racista", "fascista" y "homófobo", entre otros calificativos.