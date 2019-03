Resumen de nacional: Nombres propios de la actualidad en 2012

La multitudinaria manifestación de la Diada de este año es la imagen de uno de los conflictos más graves del año. El enfrentamiento entre el gobierno catalán y el central. Cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle pidiendo la independencia. Muchos creen que la separación de España es la única forma de superar sus problemas económicos.

Tras la manifestación, Artur Mas se sintió fuerte, creía tener al gobierno contra las cuerdas y convocó unas elecciones con afán independentista. La jugada no le salió bien, aunque ganó, no logró la mayoría absoluta que buscaba.

En 2012, el PSOE ha tratado recomponerse de la derrota de las generales. Chacón y Rubalcaba pugnaron por el liderato del partido. El veterano político salió ganador. Los socialistas se enfrentaron, este año, a sus primeras elecciones tras las generales. El resultado fue desigual. Ganaron en Asturias, aunque se dieron un “batacazo” en el País Vasco, donde el PNV volvió al poder. En las autonómicas andaluzas ganó el PP, pero los votos del PSOE y de IU no le han dejado gobernar. Donde siguen gobernando los populares, y con comodidad gracias a su mayoría absoluta, es en Galicia.

Otro feudo del PP, Madrid, se vio sorprendido por la decisión de Esperanza Aguirre de abandonar la presidencia de la Comunidad. Quien no dimitió fue el ex presidente valenciano Francisco Camps. Resultó absuelto, la justicia dijo que no cometió ningún delito por aceptar trajes de “la trama Gurtel”. Al principal cabecilla de esta red de corrupción, Francisco Correa, le vimos salir de la cárcel, a la espera de ser juzgado.

Otro de los personajes de este año ha sido el juez Baltasar Garzón. El juez que destapó la trama corrupta de Correa fue juzgado en el Tribunal Supremo y expulsado de la carrera judicial por la forma en que investigó la trama Gurtel.

Otro que tuvo que dejar la carrera judicial fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Divar tuvo que abandonar el cargo por el escándalo de sus viajes a Marbella que pagó con fondos públicos.

Además, este año, también han pasado por los juzgados, Isabel Pantoja y Julián Muñoz acusados de blanqueo de dinero.

Pero una de las grandes imágenes de este 2012 la ha protagonizado Iñaki Urdangarín el día que tuvo que acudir al juzgado a prestar declaración como imputado. El Duque de Palma está acusado de urdir una trama para conseguir fondos públicos y desviarlos hacia cuentas privadas.

No sería Urdangarín el último obstáculo con el que tropezaría la casa real. En el mes de abril, el Rey tuvo que ser repatriado desde Bostwana a causa de una caída cuando participaba en una cacería de elefantes. Su disculpa a la salida de la clínica, “lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, se convirtió en la frase del año.

Y el verano nos dejó la marcha encabezada por el alcalde de Marinaleda que en su recorrido asaltaron varios supermercados para robar comida y repartirla entre los parados.

Además, este año se han desmontado las últimas "cúpulas" de ETA, y hemos visto como el terrorista que mantuvo secuestrado más de 500 días a Ortega Lara salía del hospital por un cáncer terminal.

Así, entre otras muchas noticias, transcurrió 2012. Un año cargado de acontecimientos y pérdidas. Entre otros se nos fueron para siempre tres padres de la democracia: Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Santiago Carrillo.