Restricciones, nuevas medidas y cierres perimetrales por provincias hoy miércoles 3 de febrero

Ante el ligero descenso de los contagios y la incidencia acumulada las restricciones continúan en todas las comunidades autónomas ante el coronavirus. Cierres perimetrales, toque de queda y cierres de hostelería y comercios. Restricciones a la movilidad y reuniones reducidas a convivientes en los domicilios.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, ha considerado "difícil" que en Semana Santa haya una "movilidad normalizada" y que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el turismo. "Ninguno tenemos una bola de cristal para saber cómo se va a comportar la epidemia en esos períodos pero el aprendizaje previo nos hace estar extraordinariamente prudentes", ha dicho. El Consejo de Ministros ha aprobado aumentar las restricciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica debido a las cepas detectadas de coronavirus.

Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, estudiará la posibilidad de retrasar hasta dos horas el cierre de la actividad no esencial, como los establecimientos culturales, comerciales y hosteleros, si la tendencia de contagios de cornavirus lo permite. Este compromiso va en la línea con el retraso planteado en el toque de queda en la Comunidad de Madrid de diez a doce de la noche.

"Ahora está habiendo un momento en que el contagio está bajando y por tanto esperamos que ya en los próximos días empiece a bajar la hospitalización y finalmente las UCI. Si esto sigue de la misma manera a nosotros nos gustaría recuperar una o dos horas lo antes posible porque no podemos seguir perjudicando a la economía de esta manera", ha comunicado Ayuso.

Galicia

Galicia se mantiene blindada con las mismas medidas adoptadas para contener la expansión de la pandemia del coronavirus, es decir, con el cierre total de la hostelería, la prohibición de las reuniones de los no convivientes y las limitaciones de movilidad para salir y entrar en todos los municipios, salvo causas debidamente justificadas y acreditadas. El comité que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus no tiene previsión de un endurecimiento mayor.

Andalucía

Andalucía mantiene las restricciones de movilidad y toque de queda en todas las provincias. Málaga capital cierra su actividad no esencial ante el incremento de contagios de coronavirus, medida que ha sido recibida con la indignación de dos sectores económicos que dejarán de abrir como son el comercio y la hostelería.

Castilla y León

Verónica Casado, consejera de Sanidad, ha advertido de que pueden entrar o salir municipios del grupo de 53, con unos 157.000 habitantes, que desde el domingo tienen medidas "excepcionalísimas" por superar los 1.500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes a siete días. Casado ha explicado que se decidirá cada siete días, y puede que varios de los municipios salgan y entren otros.

Comunidad Valenciana

Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, ha dicho que no es momento de flexibilizar medidas contra el coronavirus "ni bajar los brazos", sino todo lo contrario, de intensificar "el trabajo conjunto" de las instituciones y la sociedad, y ha pedido que a la hora de tomar decisiones hay que pensar en el conjunto.

Murcia

Murcia mantiene el toque de queda a las 22:00 horas y suspende toda actividad no esencial durante el fin de semana. Las reuniones sociales en el exterior están limitadas a dos personas entre no convivientes y se prohiben las reuniones entre no convivientes en los domicilios para evitar los contagios de coronavirus.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha prorroga las restricciones durante 10 días más por el coronavirus. El toque de queda se inicia a partir de las 22:00 horas. También mantienen el cierre perimetral en los municipios y el cierre de la hostelería, centros comerciales y los parques se cierran a las 22:00 horas. Las reuniones sociales se limitan a un máximo de seis personas, salvo que sean encuentros entre convivientes.