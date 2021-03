Restricciones contra el coronavirus, nuevas medidas, confinamientos y horario del toque de queda en cada comunidad hoy, jueves 11 de marzo

Las comunidades autónomas continúan aplicando restricciones para evitar posibles repuntes de contagios de coronavirus en España. La incidencia de la COVID-19 sigue bajando, aunque cada vez a un ritmo más lento. Y con el plan para Semana Santa aprobado, hay comunidades que van avanzado en sus desescaladas, mientras que otras prefieren prorrogar sus restricciones.

Consulta aquí las nuevas medidas y restricciones, el toque de queda y los cierres perimetrales en vigor en cada comunidad hoy, jueves 11 de marzo.

Aragón

Aragón sigue cerrada de forma autonómica y provincial, aunque el Gobierno ha anunciado que permitirá la movilidad entre provincias a partir del viernes 12 de marzo. El toque de queda empieza a las 23:00 horas y la hostelería puede abrir hasta las 22:00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas.

Andalucía

Andalucía mantiene el cierre perimetral autonómico, aunque estudia permitir la movilidad entre provincias en Semana Santa. Una veintena de municipios están confinados. El toque de queda empieza a las 22:00 horas y las reuniones sociales están limitadas a seis personas.

Asturias

Asturias está cerrada a nivcel autonómico y tiene tres municipios bajo confinamiento. Las reuniones sociales están limitadas a seis personas. La hostelería y el comercio debe cerrar a las 22:00 horas, hora a la que empieza el toque de queda.

Baleares

Baleares no tiene cierre perimetral autonómico, aunque sí se aplica en las islas de Formentera e Ibiza. Este jueves la presidenta analizará la situación epidemiológica en el archipiélago y las medidas en vigor. El toque de queda en todas las islas empieza a las 22:00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a seis personas de dos núcleos de convivencia en Mallorca, Menorca y Formentera, mientras que en Ibiza solo se puede reunir un núcleo conviviente. La hostelería teine restricciones horarias y de aforo.

Canarias

Canarias no tiene cierre a nivel autonómico, aunque mantiene confinada la isla de Lanzarote, que se encuentra en nivel 3 de alerta. El toque de queda empieza a las 23:00 horas en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura; y a las 22:00 horas en Lanzarote. La Palma, La Gomera y El Hierro no tienen toque de queda por encontrarse en nivel 1 de alerta. Lanzarote no permite las reuniones de más de dos personas, salvo convivientes y mantiene un aforo del 50% en la hostelería.

Cataluña

Cataluña está cerrada a nivel autonómico y comarcal, aunque estudia levantar esta última restricción. El horario del toque de queda empieza a las 22:00 horas y los comercios pueden abrir hasta las 21:00 horas. La hostelería solo permite clientes entre las 7:00 horas y las 17:00 horas. Las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha está cerrada a nivel autonómico y tiene el toque de queda desde las 00:00 horas, aunque el Gobierno podría adelantarlo.

Castilla y León

Castilla y León está cerrada a nivel autonómico. El toque de queda empieza a las 22:00 horas y las reuniones sociales están limitadas a cuatro personas. Bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales ya abren en su interior, aunque con aforos.

Comunidad de Madrid

La Comunida de Madrid está abierta a nivel autonómico, pero mantiene 15 zonas básicas de salud confinadas. El toque de queda empieza a las 23:00 horas y la hostelería no puede atender a clientes a partir de las 22:00 horas.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana tiene el cierre perimetral autonómico, aunque permite los desplazamientos en 16 ciudades. El toque de queda comienza a las 22:00 horas. Hoy anunciará nuevas medidas yt podría flexibilizar alguna restricción.

Galicia

Galicia está cerrada a nivel autonómico y también mantiene varias regiones cerradas. El toque de queda está decretado a partir de las 22:00 horas. Cuatro municipios tienen la hostelería cerrada por superar el riesgo máximo.

País Vasco

El País Vasco está cerrado a nivel autonómico, pero permite viajar entre provincias. El toque de queda sigue vigente a las 22:00 horas y las reuniones están limitadas a cuatro personas.

Navarra

Navarra tiene confinamiento autonómico. El toque de queda empieza a las 23:00 horas. La hostelería puede abrir con el 30% de su aforo y las grandes superficies, con el 40%.

Extremadura

Extremadura está abierta de forma autonómica. Las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas y el toque de queda empieza a las 23:00 horas.

Murcia

Murcia está cerrada a nivel autonómico, pero permite la movilidad en la mayoría de sus municipios. El toque de queda se inicia a las 22:00 horas y solo cuatro personas se pueden reunir en un encuentro.