La respuesta de Yolanda Díaz a la denuncia de C. Tangana tras sufrir explotación laboral

La quinta temporada de 'Lo de Évole ' ha arrancado con la entrevista más personal que C. Tangana ha ofrecido nunca. El artista madrileño ha mostrado su lado más 'humano' y se ha abierto Jordi Évole, llegando a compartir algunos detalles de su vida privada que hasta ahora nunca había desvelado. Este es uno de los que más ha dado que hablar.

Antón Álvarez Alfaro, antes de ser Crema, C. Tangana, El Madrileño o Pucho, cuando todavía era solo Antón, trabajaba en una famosa cadena de comida rápida. Hasta aquí todo puede parecer normal. Pero es que su experiencia en ese empleo fue tan mala que en pleno prime time él mismo pidió que, "si a alguien le gusta mi música", que no vuelva a comer allí "en su vida".

El artista ha confesado que aquel establecimiento le debe "por lo menos 600 euros de horas". "A mí lo que no me gustaba es que viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese: 'Pues hoy haces el cierre tú' y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío", ha explicado Pucho. "Me mangaron horas", sentenció.

"En aquel entonces, mi nómina mensual era de 350 pavos", explicó, añadiendo que sus superiores no dudaban en robar "todo lo que podían ratearte". Tan mal lo pasó el joven madrileño que incluso llevó a la empresa a juicio, tal y como aseguró en el programa. "Ahí sí que estaba jodido. Eso si que es sufrir".

La respuesta de Yolanda Díaz

Las palabras de C. Tangana debieron conmover a nuestra ministra de Trabajo, porque, en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter), Yolanda Díaz ha compartido el clip de la confesión del artista en su para ofrecer el siguiente consejo: "Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo".

Utilizando el buzón de denuncias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral -incluidos supuestos de discriminación-, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos Laborales, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). El comunicante no tendrá que aportar ningún dato personal y el buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento.