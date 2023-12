La respuesta de Pedro Sánchez a Santiago Abascal: "Inocula con su discurso el odio"

El motivo de la cita era la presentación del libro 'Tierra Firme', pero lo cierto es que el encuentro ha sido un repaso desenfadado y con bastantes píldoras de humor en la que Pedro Sánchez ha aprovechado para contestar a Santiago Abascal por las polémicas declaraciones que ha hecho en las últimas horas.

El líder de Vox ha arremetido desde Argentina contra el jefe del Ejecutivo asegurando que habrá un momento en el que "el pueblo querrá colgarlo de los pies." Sánchez, las ha considerado de "una extraordinaria gravedad" y cree que "no lo dice como un 'lapsus', lo dice porque quiere que estemos hablando de esto"..

Reprocha Sánchez que "este tipo de discursos y mensajes, que son inéditos en la historia democrática de nuestro país, creo que obedecen a intentar convertir la política y nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio" y rechaza el presidente que España se rompa: "Aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público el señor Abascal".

Además, añade Pedro Sánchez que "este señor", en referencia a Abascal "iba a ser vicepresidente de España" e insta a reflexionar sobre ello al jefe de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo, "sobre qué aliados tiene, porque hoy Vox es importante porque el PP ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y municipales e iba a abrir también las puertas del Gobierno de España a un partido que dice estas cosas".

También pide el presidente "una reflexión a los medios de comunicación porque en muchas ocasiones se traslada a la opinión pública: 'la bronca entre políticos' y no, aquí hay una polarización asimétrica que yo quiero denunciar. Porque aquí hay insultadores e insultados, hay asediadores de la casa del pueblo del PSOE y asediados , hay inoculadores que inoculan con su discurso el odio, como está haciendo Abascal, y otras personas que tratamos desde el trabajo, con respeto y humildad pues confrontar este tipo de ideologías que desde luego no obedecen al sentir mayoritario de la sociedad española".

¿Último mandato?

En clave de humor, o no, no lo ha confirmado, pero sí ha dejado caer que podría haber "'sanchidad' para rato". Asegura que no lo mira en término de mandatos sino de "ganas e ideas y yo creo que hay proyecto político para rato" eso sí, no pone fecha y se limita a concretar "el rato que quieran los españoles".

Defiende el presidente que que haya "un Gobierno de Yolanda y del PSOE es muy positivo" y aboga por sacar del anteproyecto de ley de amnistía las "virtudes" que él mismo define así: "No es poner la memoria a 0 sino extraer lecciones de lo que sucedió en esa época y esas tenemos que asumirlas todos. Yo el primero de ser conscientes dónde están los límites, cuál es el marco constitucional, el objetivo la convivencia...pero otras formaciones políticas también" y es en este punto donde critica que "el tema recurrente cada vez que el PP está en la oposición de utilizar el tema territorial y Cataluña como elemento de erosión y desgaste" algo que bajo su opinión es "un tremendo error estratégico" para la derecha.