La respuesta de Errejón a Monedero por criticar a los votantes de Ayuso: "No insultemos"

Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, ha dado este jueves una contundente respuesta a quien fuera su compañero en la fundación de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ayer, tras el resultado de las elecciones de Madrid, en las que la 'popular' Isabel Díaz Ayuso arrasó, escribió en redes sociales con una polémica reflexión: "Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein", dijo.

Entrevistado en la Cadena SER, el líder de Más País ha afirmado: "No insultemos al pueblo al que queremos gobernar. Persuadamos más que regañemos", ha dicho. Errejón ha reconocido que "no concibe" esa manera de leer la cartilla a los electores, que no entiende "que se llenen la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan".

Reflexionar en vez de atacar

El líder de Más Madrid, formación que el 4M obtuvo 24 escaños, los mismos que el PSOE pero con más votos, ha añadido que "cuando el adversario te gana" es porque ha hecho algo bien o ha interpretado el momento mejor", y por eso hay que reflexionar sobre la estrategia y la gestión de cada cual en vez de atacar.

"No puedo estar más lejos de las ideas de Ayuso, pero cuando el adversario te gana es que ha entendido algo del ánimo social que el resto hemos entendido menos ¿qué es? el optimismo, las perspectivas de futuro", ha señalado.

"Yo estoy convencido de que nos espera un futuro mejor y yo creo que el modelo de la empatía es mejor que el del egoísmo", ha concluido.

El cinturón rojo vota por el PP

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha obtenido la victoria en distritos y municipios en los que históricamente siempre había ganado la izquierda, como Usera, Vallecas, Tetuán, Villaverde, Carabanchel o Fuenlabrada.

Esta campaña electoral tan crispada, lejos de producir un rechazo a la sociedad, se ha traducido en una afluencia masiva a las urnas. Tanto que la participación en las elecciones de Madrid 2021 se ha situado en el 80,73%, 16,46 puntos más que en 2019.