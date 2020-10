El PP responde al Gobierno que debe retirar la reforma del CGPJ y no solo paralizarla

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, mantiene las condiciones planteadas para reanudar las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También afecta a otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. El PP ya estableció sus condiciones para aceptar la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizada durante el debate de la moción de censura. Pero hay un matiz. Gamarra, en 'Espejo Público', aclara que la reforma que propugnaba el Gobierno para reducir la mayoría que se necesita para elegir a los miembros del CGPJ debe ser "retirada", no solo paralizada, como dijo Sánchez. Además, la portavoz popular dice que los socialistas cuando quieren dejan fuera a Podemos, como también reclama el PP: "Esperamos que rectifique, Europa le ha parado".

Sobre la moción de censura, Cuca Gamarra, ha dicho que dado que "Vox presentó la moción de censura, que se dirigía a fortalecer al Gobierno y atacar al PP, el presidente responde, de forma muy clara, poniendo los puntos sobre las íes", a propósito de la respuesta de Pablo Casado. Añade que en el PP "no queremos una España del enfrentamiento y la ruptura, si no la que arrima el hombro". Y que este tipo de decisiones, el voto negativo decidido en secreto, no son fruto de la improvisación, "son fruto de la convicción, España necesita un proyecto a medio plazo".

La diputada y exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo no rompió la disciplina de voto, pero era partidaria de la abstención. Gamarra dice que no entra en valoraciones, que "quedó claro, dirigiéndonos a los españoles, que la alternativa es Pablo Casado, no estamos para mirar de reojo a la derecha o la izquierda".