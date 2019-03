Renuncia uno de los siete miembros de la Comisión de Control del 9-N

El catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Brugué, uno de los siete miembros de Comisión de Control de la Ley de Consultas no refrendarias, órgano equivalente a una Junta Electoral, ha renunciado a formar parte del organismo.

Según ha explicado Brugué la noche de este domingo en varios comentarios en su cuenta de Twitter, la consulta no tiene las "garantías democráticas" necesarias.

"La renuncia es personal. Acepto todas las críticas, pero no puedo avalar una consulta que, a mi entender, no ofrece garantías democráticas", ha expuesto la noche de este domingo.

"Aunque muchos no me creéis, querría honestamente contribuir a la consulta. Pero no a cualquier precio", ha matizado Brugué, propuesto para la comisión por ICV-EUiA.

Ante las críticas que ha recibido en las redes sociales tras su anuncio, ha lamentado haber sufrido un linchamiento y ha agregado: "Lamento haberos decepcionado, pero también quiero decir que puedo estar equivocado, pero tengo la conciencia bien limpia".