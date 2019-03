El PP renueva su logo con motivo de la Conferencia Política del partido

El nuevo logotipo del PP consiste en un círculo con las siglas del partido y la emblemática gaviota dentro, todo en un azul más claro que el que el partido ha utilizado hasta ahora. Los vicesecretarios de Organización, Fernando Martínez Maillo, Comunicación, Pablo Casado, Estudios y Programas, Andrea Levy, así como el director del comité de campaña, Jorge Moragas, han mostrado hoy en rueda de prensa el nuevo logotipo de los populares durante la presentación de la conferencia política que el partido celebra mañana y el sábado.

Los dirigentes populares han descubierto los carteles que había tras dos lonas negras: uno con el fondo azul marino y el nuevo logotipo impreso en azul claro y otro más parecido a la estética habitual de los populares, con un fondo azul claro y el nuevo logotipo, acompañado de la palabra "Populares", en blanco. Mientras los vicesecretarios descubrían los carteles, Moragas ha mostrado el lema de la conferencia, "X el futuro de España", colocado en el atril de la sala de prensa.

No a las primarias "tramposas" de Podemos

El Partido Popular ha advertido hoy de que aunque abrirá un debate sobre participación interna no piensa "imitar" ni las primarias "tramposas" de Podemos, ni las de "quita y pon" del PSOE ni las de "candidato único" como en el caso también de los socialistas o de Ciudadanos. Así lo ha subrayado el vicesecretario de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, durante la presentación de la conferencia política que celebran los populares mañana y el sábado.

Martínez-Maillo ha advertido de que en esta cita no habrá ninguna propuesta cerrada sobre participación interna, porque "si no, esto no sería una conferencia" y ha recordado, en cualquier caso, que las decisiones al respecto se tomarán después, bien si se introducen en el programa o bien si se cambian los estatutos cuando corresponda -en el congreso del partido-.

El dirigente popular ha explicado por otro lado que en la conferencia también se hablará, "claro", de la reforma electoral, en la que cabe "todo lo que se estime plantear", no solo para comicios municipales, así como de la "necesaria" reforma del Senado, que el PP quiere convertir en una "verdadera cámara de representación territorial". Y sobre las primarias, ha insistido: "no nos vamos a hacer trampas a nosotros mismos y seremos honestos con los ciudadanos en las propuestas". Martínez-Maillo ha subrayado en todo momento que la conferencia política será un foro abierto "sin planteamientos previos, así de sencillo y así de claro", con la que el PP quiere abrir un debate sobre los asuntos que más importan a los ciudadanos y con cuyas conclusiones tejerán su programa electoral.