El Partido Popular asiste este miércoles a la moción de censura de Vox contra el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos sin dejar muy clara su posición. Aunque no barajan la opción de apoyar la moción, pero si se desconoce si van a votar en contra o se abstendrán.

Aunque la votación no será hasta este jueves cuando todos los partidos, de menor a mayor representación, hayan subido a la tribuna a dar su discurso en el debate. Empezando por los grupos mixtos y acabando con el PSOE. Después de esto, se decidirá la hora de la votación, aunque no se espera antes del mediodía de este jueves.

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha compartido en su Twitter un texto que dice "con fallecidos, rebrotes y contagios, esta moción de censura es una pérdida de tiempo" y con una viñeta donde simulan a una diputada diciendo que "es la primera vez que veo a un presidente al que le hacen una moción de censura venir al Congreso con cava celebrarlo" mientras un camarero porta una botella de cava y varias copas. Dicha publicación ha sido retuiteada por la cuenta del PP.

Esto podría dar ciertas pistas sobre la negativa del PP ante dicha moción, el presidente del PP, Pablo Casado, señalaba que "este tipo de estrategias estaban condenadas al fracaso".

Como recomendación se pedía a los partidos que no acudieran más del 50% de sus diputados debido al coronavirus. No obstante, han acudido los 52 diputados de Vox. Los no asistentes votarán telemáticamente este jueves.