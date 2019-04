Rajoy: "Vamos a trabajar para que el PSOE facilite el Gobierno del PP, que es la lista más votada"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le ha trasladado al líder socialista, Pedro Sánchez, su fórmula de Gobierno basado en un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos, aunque ha reconodido que no se ahondó en este asunto: "Él no me contestó ni yo le pregunté", ha dicho. Ha explicado que en el encuentro entre ambos, de menos de media hora, se habló de economía y del próximo Consejo de la UE pero no de Cataluña ni de corrupción, aunque en la rueda de prensa sí ha dado cuenta de ambos temas.

Rajoy ha asegurado que va a seguir trabajando "para que el PSOE facilite el Gobierno del PP" ya que fue "la lista más votada" y considera que "es lo más democrático". Además, ha insistido en que es "lo más razonable y sensato y lo mejor para los intereses de España". "Hay que empeñarse y dedicarle tiempo, y todavía creo que lo hay", ha señalado el líder del PP, que ha confirmado que Sánchez no le ha pedido su apoyo para la investidura. En cualquier caso, ha destacado que "suceda lo que suceda, el PSOE tiene voluntad de mantener los pactos de Estado en los temas que importan a los españoles", como son terrorismo, unidad nacional y una eventural reforma de la Constitución, un asunto este último sobre el que no le precisó "en que consistiría".

Como reflexión, el líder del PP ha dicho que hay dos asuntos que le procupan de cara al futuro. "El primero es la economía: se ha hecho un gran esfuerzo los últimos cuatro años y ahora todo el mundo parece olvidarse porque se está creando empleo y las previsiones son buenas", ha afirmado. Pero ha adverido de que "cuando las decisiones no son las adecuadas las cosas pueden pasar a no estar bien". "En estos momentos la economía hay que tomársela en serio porque si no se puede volver a las andadas", ha añadido.

También ha dicho que en segundo lugar, me le preocupan "algunos acontecimientos en Cataluña", como el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre cónsules catalanes en el extranjero, lo que ha calificado como "algo lamentable y contrario a la Constitución española". "Es muy importante que en el futuro los que tenemos las ideas claras seamos muy contundentes sobre la unidad de España", ha enfatizado al señalar que "sería bueno que no frivolicemos".

El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que no se arrepiente de haber rechazado el ofrecimiento del Rey para presentarse a la investidura. "Hice lo que creía que tenía que hacer", ha valorado. Ha recordado que en la historia nunca nadie ha perdido en esa sesión porque al presentarse ya tenían garantizada su elección como presidente. "Yo he dicho la verdad: que no tengo votos para formar Gobierno", ha dicho, sin cerrarse ninguna puerta: "No descarto que en el futuro pueda tenerlos". "Mantengo mi posición y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, aún no descarto presentarme a la investidura". ha manifestado.

Respecto a los últimos casos de corrupción en el PP de Valencia y en el de Madrid, Rajoy ha asegurado que no se siente acorralado "mientras sea capaz de tomar las decisiones que tenga que tomar y presentando leyes para ser más eficaces en esta materia". "Tenemos que hacer que los casos de corrupción no se vuelvan a producir", ha dicho, subrayando que está "dispuesto a considerar cualquier planteamiento" que se le haga y que en su legislatura "no ha habido impunidad para nadie" y sí "voluntad de resolver este problema". Rahoy ha evitado referirse a Rita Barberá y sobre Esperanza Aguirre ha dicho que "no se puede condenar a nadie sin tener acusación sobre nada".