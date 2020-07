Rajoy: "No tengo nada que ver con las quinielas de ministerios que circulan"

El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha propuesto mantener en absoluto secreto la composición de su Gobierno, por lo que, con el fin de evitar filtraciones interesadas, ha advertido a su partido de que la primera persona que sabrá los nombres de los nuevos ministros será el Rey.

Según han informado varias fuentes del PP, el aviso lo lanzó el pasado lunes por la tarde, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que él mismo convocó un día después de haber ganado las elecciones generales. De acuerdo con la versión de estas fuentes, todas ellas asistentes a la reunión, Rajoy primero se refirió "con ironía" a las especulaciones que no cesan de publicarse en los medios y de corretear por los pasillos de Génova: "Hay por ahí varias quinielas circulando. Tengo que deciros que yo de eso no sé nada, en eso no estoy y no tengo nada que ver".

A continuación, y con el fin de atemperar la ansiedad que reina en algunos sectores del PP, el líder prometió: "Voy a mantener las formas, es muy importante, las formas hacen Estado, y por eso la primera persona que conocerá el nuevo Gobierno será el Rey".

No obstante, para las fuentes resulta obvio que los primeros en enterarse serán los elegidos por Rajoy, de modo que pueda acudir a la consulta con el Rey con los síes de sus futuros ministros. Asimismo, aventuran que el próximo presidente del Gobierno pedirá a los escogidos que no filtren la noticia hasta que comunique al Rey su Ejecutivo.

Todos los cargos consultados consideran que no se resquebrajará esa voluntad de silencio de Mariano Rajoy. "Para él las formas son fundamentales, es un hombre de Estado, y si se ha propuesto que no trascienda nada hasta ver al Rey, lo cumplirá, y los que están con él también", asegura un dirigente. Con todo, los rumores siguen alimentándose.

El próximo jefe del Gobierno ha celebrado diferentes reuniones y entrevistas en su despacho de la calle Génova desde el pasado lunes, entre otros con el presidente de Bankia, Rodrigo Rato; el de La Caixa, Isidro Fainé; y el del BBVA, Francisco González.

También ha hablado, y mucho, con Soraya Sáenz de Santamaría, con María Dolores De Cospedal y con Javier Arenas, sus colaboradores más próximos, e incluso con viejos amigos como Ignacio Astarloa.

Lo que pretende el líder del PP con esta ronda de reuniones no es tanto configurar su Gobierno como recibir información y asesoramiento.