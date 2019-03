Rajoy relacionará los últimos "escándalos" conocidos con la recuperación económica

González Pons ha señalado que Rajoy protagonizará este jueves una comparecencia "atípica" ante el Pleno del Congreso y lo hará para hablar "de todos los temas que importan a los españoles", a los que "en primer lugar" interesa la economía y, en segundo, los "escándalos".

Según ha subrayado el parlamentario 'popular' en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, el presidente no va a poder hablar de esos "escándalos" sin hablar también de la economía porque, a su juicio, "una cosa condiciona la otra".

"Los datos económica empiezan a ser todos muy buenos, hemos entrado en el camino de salida y no deberíamos consentir que un clima político enrarecido estropee una recuperación económica que ya ha empezado (...) porque eso es lo último que interesa a los ciudadanos", ha manifestado.

Según ha defendido, Rajoy hablará este jueves "de forma responsable", dará las explicaciones que "todo el mundo espera" sobre los últimos "escándalos" conocidos y ayudará "en la medida de lo posible" a intentar descubrir los 50 millones de euros que el extesorero 'popular' Luis Bárcenas tiene en Suiza.

Ahora bien, ha recalcado que el presidente lo relacionará todo con la situación económica porque, en su opinión, sería "imperdonable" que un "mal" clima político "estropease" la recuperación económica, "que es lo que más quieren los españoles".

Preguntado sobre si los españoles perdonarían al presidente que no dijera mañana la verdad o no diera unas explicaciones contundentes, el dirigente 'popular' ha respondido que los ciudadanos "no perdonan a nadie que no diga la verdad", pero ha subrayado, a renglón seguido, que "el PP está diciendo la verdad".