Rajoy ofrece diálogo a la oposición para aprobar medidas de regeneración democrática

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado su disposición a negociar con los partidos de la oposición varias propuestas que mejoren la calidad democrática, como asegurar que se conviertan en alcaldes los candidatos más votados, pero mientras tanto ha echado en cara al PSOE que no dé explicaciones sobre el caso de los falsos ERE en Andalucía.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afeado a Rajoy que plantee propuestas de regeneración democrática cuando preside un partido "investigado por asuntos gravísimos de corrupción durante años".

"Eso no es regeneración, es miedo a perder el sillón municipal y ese de Génova 13 en el que usted se sienta pagado por la 'caja B' de su partido", le ha espetado la portavoz socialista.

Soraya Rodríguez ha desdeñado las propuestas enunciadas por Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que "llegan cada verano, como el calor". El año pasado, según la portavoz, el presidente acudió "arrastrado" a las Cortes para comparecer sobre el 'caso Bárcenas' y desde entonces varios autos judiciales, ha relatado, han afirmado entre otras cosas que en el PP se ha manejado dinero 'negro'. "Usted tiene un grave problema de credibilidad en la lucha contra la corrupción", le ha dicho al presidente.

Rajoy le ha respondido que cuando él compareció el año pasado el PSOE no debió de ser "muy inteligente" porque no convenció "de nada a nadie" y le ha pedido que se aplique la teoría que predica. "Cuando ustedes comparezcan aquí para contarnos lo que ha ocurrido con los ERE entonces estaremos en una situación igual, porque unos damos la cara y otros no se atreven a dar la cara y se esconden", ha agregado.

Las propuestas, en septiembre

El presidente ha vuelto a defender por lo demás que su partido ya ha tomado medidas por la regeneración y ha reivindicado que el PP reflexione sobre propuestas nuevas, como la elección directa de alcaldes o la reducción del número de aforados, que le gustan "a mucha gente" y pueden "servir para que cambien algunas cosas".

El debate arrancará en septiembre, ha insistido, y el Gobierno quiere "hablar con el resto de los grupos" porque son iniciativas que pueden mejorar la calidad de la democracia, "lo cual es bastante loable", ha apuntado.

Antes de concluir, el presidente ha hecho una alusión a la situación interna que vive el PSOE, en pleno proceso de renovación de su dirección. "Ustedes están en otras historias. Allá ustedes", ha dicho.