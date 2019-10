Rajoy confirma ante Coalición Canaria que se presentará a la investidura y baraja la última semana de julio

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tiene la intención de presentarse a la investidura en el Congreso si el Rey le hace el encargo y hacerlo en la última semana de julio, si es necesario con una mayoría simple que le permita formar gobierno y poner en marcha la medida que considera más urgente, la aprobación del techo de gasto, primer paso para preparar los Presupuestos del Estado pero también los de las 17 comunidades autónomas.

Así se lo ha expresado Rajoy a los líderes de Coalición Canaria con los que se ha reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa en el primer encuentro con una formación política que mantiene Rajoy para conocer sus posibilidades de ser investido. A la reunión han asistido el secretario general del partido canario, José Miguel Barragán, y el secretario general en Tenerife y presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. Junto a Rajoy, ha participado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Fuentes conocedoras de la reunión han asegurado que el presidente tiene la intención de aceptar la invitación de Felipe VI para someterse a una primera investidura, una vez que se produzca la ronda de consultas tras la constitución de las Cortes el día 19 de julio. Quiere que esa primera sesión de investidura tenga lugar en los últimos días de ese mismo mes. Si es elegido, podrá formar gobierno y si no, empezará a correr el tiempo que da la ley para conseguirlo, dos meses. Tras ese plazo, se convocarían unas terceras elecciones.

Hasta entonces, el presidente en funciones multiplicará los contactos para lograr al menos una mayoría simple que le permita ser elegido. De nuevo en el Gobierno, en los días siguientes, ya en agosto, se podría aprobar el techo de gasto, los límites que se impone el Estado para elaborar las cuentas anuales y cumplir los objetivos acordados además con la Unión Europea.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, José Miguel Barragán ha aludido a este asunto y ha asegurado que es una preocupación que Coalición Canaria ha compartido hoy con Rajoy. Si finalmente hay que prorrogar los Presupuestos del Estado, las comunidades tendrán que elaborar los suyos sin seguridad y todo generará "incertidumbre", que no es buena para el país, ha dicho.

Barragán ha confirmado que Rajoy quiere presentarse a la investidura y que quien asume ese reto siempre "tiene algo de optimismo", pero también ha dicho que ha encontrado al presidente realista sobre las posibilidades que tiene y que no pasa por la gran coalición con el PSOE, que ha defendido desde las elecciones del 20 de diciembre.

Según ha explicado, el presidente mantiene contactos para sumar los diputados suficientes, pero no ha desvelado con quién ni qué calendario baraja. "No le he visto con prisa, tampoco con pausa", ha sido su respuesta al ser preguntado. "No es la primera vez que se gobierna en minoría y eso requiere otras artes de negociaciones y de ceder", ha añadido.

El dirigente de Coalición Canaria ha explicado que su partido mantiene una 'agenda canaria' con asuntos que reclama negociar para apoyar una investidura y un gobierno posterior. Ha subrayado que su partido contribuirá "desde su humilde posición" (sólo tiene un diputado en el Congreso) a ese objetivo de que España tenga un gobierno.

Barragán ha asegurado que ha encontrado también a Rajoy consciente de que "hay cosas que hay que poner sobre la mesa para que otros se abstengan" aunque no sabe hasta dónde está dispuesto a llegar el candidato del PP.

Por su parte, Coalición Canaria reclama medidas para las islas como un plan de empleo, la reforma de su Estatuto de Autonomía, la reforma del REF (régimen fiscal especial de canarias), como asuntos prioritarios. Pero también la reforma de la Constitución, de la ley de empleo o de la LOMCE.

Para negociar sobre todos estos asuntos, una delegación del PP encabezada por María Dolores de Cospedal y otra de Coalición Canaria (el sábado decidirán a sus representantes) se sentará a negociar ya la semana que viene.

José Miguel Barragán no ha dado por seguro que haya acuerdo e incluso ha apuntado al posibilidad de que para cuando estas negociaciones avancen, el voto de Coalición Canaria ya no sea necesario para una investidura en el Congreso. "Nosotros vamos a contribuir, como siempre, sin dar cheques en blanco ni poner líneas rojas", ha resumido.