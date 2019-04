Rajoy: "España no está corrompida, tiene corruptos que están saliendo a la luz"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto la sesión en el pleno del Congreso anunciando un paquete de enmiendas del PP a los dos proyectos de ley que se debaten con medidas contra la corrupción y que dará la respuesta "mas amplia, eficaz y duradera frente a esta lacra".

Estas primeras palabras del jefe del Ejecutivo se escuchan poco después de que él mismo haya prometido a través de su perfil oficial en twitter no defraudar con las medidas contra la corrupción que hoy va a anunciar en el Congreso.

Voy a hablar sobre las medidas que proponemos para combatir la corrupción. No defraudaremos #TodosContralaCorrupción pic.twitter.com/3A8pVPje6l — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) noviembre 27, 2014

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que no hay que luchar contra "fantasmas", sino contra realidades y hechos objetivos, y que la corrupción generalizada no existe porque "ni España ni los españoles ni sus empresas y trabajadores están contaminados" y añade "si no pensara así no estaría aquí", porque parecería que "la corrupción sería invencible", ha argumentado.

Rajoy ha asegurado que "España no está corrompida, tiene algunos corruptos, que están saliendo a la luz, y el resto está sana" y se ha mostrado contrario a aceptar que la sospecha de corrupción recaiga sobre todos los políticos porque sería una "gravísima injusticia" y "un error". Además, ha alertado de que la "injusta" generalización de la corrupción hacia todos los políticos beneficia a los "salvapatrias de las escobas cuyo único programa es barrer con las consecuencias de todos conocidas".

Antes de anunciar el paquete de medidas con las que el Gobierno quiere hacer frente a la "lacra" de la corrupción, el presidente sentenció que "ahora es más difícil corromperse que cuando llegamos al Gobierno" y bajo esta premisa ha rechazado que se "parta de cero" en esta lucha.

Rajoy ha recordado que ya el primer Consejo de Ministros de su Gobierno realizó modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, para reducir las subvenciones que reciben, al tiempo que se han limitado los sueldos y las indemnizaciones de los altos cargos de las empresas públicas.

También ha destacado la Ley de Transparencia que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, con el portal de la transparencia en el que los ciudadanos podrán consultar información de la administración, como contratos, que hasta ahora no era fácilmente disponible.

"No se trata de presumir", ha asegurado Rajoy, pero a su juicio, es "evidente" que su Gobierno no ha permanecido "impasible" ante la corrupción a diferencia de otros ejecutivos que no hicieron nada al respecto a pesar de que también la sufrieron.

El jefe del Gobierno ha cerrado su primera intervención con un llamamiento al consenso a todas las fuerzas políticas, aunque ha advertido de que no aceptará un "estancamiento" y si no hay acuerdo el PP aprobará los proyectos con su mayoría

Tras insistir en que los políticos y cargos públicos tienen el deber de ser ejemplares, Rajoy ha renovado su compromiso con los ciudadanos: "En lo que a mí respecta, los españoles saben que tienen mi compromiso permanente encima de la mesa".