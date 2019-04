Rajoy: "Es evidente que me he equivocado, pero yo entonces desconocía lo que luego supe"

La honestidad, la calma y el sentido común han guiado sus pasos en política y así va a seguir siendo, lo decía Mariano Rajoy en su hora larga de entrevista grabada, emitida anoche en televisión.

Ocupó un peso importante el tiempo dedicado a los casos de corrupción. "Claro que me he equivocado. Es evidente que me he equivocado, pero yo entonces desconocía lo que luego supe", confesaba el presidente en funciones.

"Yo me arrepiento de haber mandado, como es natural, esos 'sms', pero no se acierta siempre en la vida", apuntaba Rajoy.

En la recta final de las negociaciones políticas, Rajoy se muestra contrario al eventual pacto de la izquierda porque España sería, dice, ingobernable y defiende la alianza PP-PSOE como fórmula de estabilidad. Insiste en que tomará la iniciativa con su oferta de gran coalición tras el "fracaso socialista" que él pronostica.

No tiene constancia de que en el PP haya peticiones de que "lo deje". Recuerda que es el candidato y, sobre todo, que quiere seguir siendo presidente.