¿Se presentará Rajoy a la reelección en 2020?: "Estoy a disposición de mi partido"

"¿Qué voy a hacer en 2021?, bueno, eso dependerá de los españoles y de mi partido" ha dicho Rajoy en Espejo Público de Antena 3, ante la insistencia de Susanna Griso en aclarar su futuro. Lo dice esbozando una sonrisa cuando añade que es el menos relevante en esa decisión, pero continúa confesando "a mi me gusta trabajar por mi país, francamente". Griso lo entiende como que tiene ganas de seguir y Rajoy asiente: "Yo estoy a disposición de mi partido". No obstante, el presidente del Gobierno y del PP, dice que queda tiempo para esa decisión y que no conoce los rumores que circulan por ahí sobre sucesores.