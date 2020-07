Rajoy ensalza la unidad del PP un día después de las primarias socialistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ensalzado la unidad del Partido Popular, un día después de las primarias socialistas en las que resultó vencedor Pedro Sánchez. Rajoy ha lanzado este mensaje en su cuenta de Twitter con motivo de la reunión del Comité de Dirección que ha mantenido su partido antes de otra reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esta fuerza política.

"Reunión del Comité de Dirección del PP, un partido unido que sigue trabajando para garantizar la recuperación de España", ha escrito el jefe del Ejecutivo. En esa reunión y en la del Comité Ejecutivo Nacional es previsible que se haga un análisis de lo que supone la elección de Sánchez como líder socialista y la implicación que puede tener para el desarrollo de la legislatura.

No hay constancia de que Rajoy haya felicitado a Sánchez por su triunfo, mientras que fuentes del PP apelaron a la responsabilidad para mantener la estabilidad y lamentaron que esa decisión pueda suponer el regreso del "no es no".