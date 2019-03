Rajoy: "Las elecciones de Andalucía no van a condicionar el resultado de las generales"

"El que gane las elecciones tiene que tomar la iniciativa en las reformas", así de tajante se ha mostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en el programa de Onda Cero, Herrera en la Onda. El Presidente se ha reafirmado en su compromiso de crear un millón de empleos en España. "En la próxima legislatura si mantenemos las políticas económicas que hemos puesto en marcha se pueden crear 500.000 empleos cada año. De todos esos empleos 575.000 se crearían en Andalucía", ha señalado. Considera que si el Gobieno andaluz hace políticas para que la gente pueda invertir Andalucía podría ponerse al mismo nivel que la media nacional. Señala que el objetivo es llegar a los 20 millones de españoles trabajando.



Sobre las elecciones en Andalucía cree que no influirán en España. "Las elecciones son muy distinta, éstas son en marzo pero en mayo hay elecciones en otras 13 regiones españolas. En diciembre tendremos otra vez catalanas y luego se celebran las generales. Cada comicios son distintos, la gente distingue entre elecciones", sostiene Rajoy.



"Estamos entre los cinco países del mundo donde más ha aumentado la renta per cápita. En España se ha vivido una crisis económica descomunal, en esa situación hemos preservado un sistema público de pensiones. España ha fijado la atención en el desempleo. Nos hemos gastado 30.000 millones de euros en desempleo, la segunda partida económica más elevada del Gobierno", pone de manifiesto Rajoy. Reconoce que de 2008 a 2012 subieron los índices de desigualdad pero mantiene que un estudio de Eurostat revela que en 2013 empezó a mejorar ese índice. "Al final lo más importante es crear empleo. Si la gente trabaja, paga impuestos, el estado recauda más y puede dedicar más a educación o servicios sociales. En una situación de crisis como ésta España ha mantenido los pilares básicos del estado del bienestar".

"Tomé decisiones en contra de mi programa para evitar el rescate"

Manifiesta que el principal objetivo de su Gobierno cuando ganó las elecciones era el de evitar el rescate de la economía española porque si hubiera quebrado como otras, "hubiésemos perdido la soberanía económica". Considera que se evitaron políticas muy duras y reconoce que tomó deciciones en contra de su política electoral y su forma de pensar, pero cuando llegaron, España estaba en la quiebra y no podían atender los mismos gastos.

"Espero que el caso Gürtel se resuelva cuanto antes"

Sobre la contabilidad B asegura que desconocía su existencia pero que en caso de existir, sería del señor Bárcenas, no del PP. "La corrupción es un tema de los peores que hemos vivido en España en los últimos años y entiendo que la gente esté molesta con este tema. Intentaremos que no se repita en el futuro, se aprueban leyes para evitarlo. La justicia y la Policía está actuando con contundencia", sostiene. Preguntado por la resolución judicial del caso Gürtel establece que espera que se haga justicia lo antes posible. Reconoce Rajoy que el asunto que más daño ha hecho a su partido a nivel electoral han sido los casos de corrupción.



Respecto a la polémica candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía de la comunidad de Madrid y su exclusión de las listas a presidir el partido en la capital, Rajoy justifica que hayq eu volver a un modelo en el que el presidente de la comunidad de Madrid y el alcalde son figuras diferentes. De Ignacio González dice que le ha tocado gobernar en unos momentos de extrema dificultad, quen "no ha sido fáciles para él".



Ha repasado el asunto del referéndum en Cataluña. Recuerda que se prohibió y lo que se hizo fue, "a lo sumo, un simulacro de referéndum porque ni había interventores, ni apoderados ni sabemos cómo se hizo el recuento. No tenía valor político, hemos actuado con firmeza y proporcionalidad". Señala además que el presidente del Gobierno de España no va a aceptar nunca hablar de la unidad de España, ni de los derechos fundamentles. Decidir sobre lo que sea España lo tienen que decicidir todos los españoles, eso es la soberanía nacional. Ni si quiera el Parlamento de la nación lo puede liquidar".