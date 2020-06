Rajoy dice que España necesita un gobierno "estable" y "que vuelva a la cordura"

El jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, ha subrayado que el país necesita un gobierno "estable y serio" y "que vuelva la cordura", porque el "espectáculo" vivido en estos meses desde las anteriores elecciones "no ha sido muy edificante".

En declaraciones en el Congreso, donde se celebra el último pleno ordinario de esta legislatura, Rajoy ha señalado que "poco balance se puede hacer" de esta corta legislatura en la que, en su opinión, no ha habido debates importantes. Sólo ha destacado dos debates: el de investidura en el que no fue elegido el líder socialista,Pedro Sánchez, un candidato "con noventa escaños", y en el que se analizó el Consejo Europeo que debatió sobre la política de refugiados y sobre la permanencia o no del Reino Unido en la UE.

Ha sido en definitiva, ha dicho Rajoy, una legislatura que "prácticamente no ha existido" y que se cierra, ha subrayado, con "un dato positivo", el de la caída del paro durante el último año. Mariano Rajoy ha subrayado así que "lo más importante" es el empleo y su objetivo para los próximos cuatro años es consolidar la recuperación económica y seguir creando puestos de trabajo.

"Y desde el punto de vista político lo que necesitamos para ello es un gobierno estable y serio y que vuelva a la cordura, porque ciertamente el espectáculo que hemos visto estos tres meses no ha sido muy edificante", ha concluido.