Rajoy convoca a Rivera y a Iglesias hoy en La Moncloa para abordar el tema catalán

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, recibirá este viernes en Moncloa al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para abordar la situación en Cataluña tras la propuesta de resolución independentista presentada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP.

Mañana me reúno con Rajoy para tratar el desafío separatista a nuestra democracia y contarle nuestra propuesta por una estrategia de estado. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) octubre 29, 2015

Después de verse con Rivera a las 13:00 horas, después de comer el jefe del Ejecutivo se reunirá con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Fuentes del Gobierno y de Podemos han confirmado que la reunión tendrá lugar a las 16.30 horas.

Me ha llamado Rajoy para reunirnos mañana. Le explicaremos que toca estar a la altura para un nuevo pacto de país, con diálogo y democracia. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) octubre 29, 2015

Rivera ha mantenido una conversación telefónica con Rajoy para concretar el encuentro. El líder de Ciudadanos ha manifestado al presidente su opinión sobre los posibles pasos que pueden dar ante el "desafío secesionista" y su firme apoyo en la defensa de "las leyes democráticas y la unión de todos los españoles". Después, en un almuerzo informativo, el presidente de Ciudadanos ha anunciado que va a proponer a Rajoy y a Sánchez un Pacto por España para garantizar que "gane quien gane el 20D España ni se toca ni se rompe".

Rivera ha dicho que es necesario que se garantice que España "no es negociable" y no es una nación divisible. Rivera, que ha dicho que si puede "extender" su propuesta de Pacto por España a más partidos será "mejor", ha subrayado que esos otros partidos deberán garantizar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no se podrá gobernar "de la mano de los que quieren romper España".

El Pacto por España que Rivera propone contiene cinco puntos, entre los que destacan que el artículo 1 de la Constitución, relativo a que la soberanía reside en los ciudadanos, "no se toca -ha dicho-" y no se quiere una España rota, ni con fronteras entre españoles. Otro de los puntos del Pacto se refiere a que la Constitución es el único marco en el que se puede reformar España y ha subrayado que no se pueden utilizar "atajos".