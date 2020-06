Rajoy considera que Cifuentes "dimitió bien" y califica de "enormemente positiva" su gestión en Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que Cristina Cifuentes "dimitió bien", pero su renuncia "nada tuvo que ver" con su gestión en la Comunidad de Madrid, que ha calificado de "enormemente positiva" y eso, ha añadido, "también le importa a los ciudadanos". En la misma jornada en la que Cifuentes ha dejado su último cargo público, al renunciar a su acta de diputada en la Asamblea, Rajoy ha señalado también que espera que la Comunidad recupere la "normalidad perdida" por esta crisis y lo haga "a la mayor celeridad posible" con la investidura de su sustituto, Ángel Garrido. Rajoy ha hecho estas consideraciones en la sesión de control del Senado en respuesta al portavoz de Podemos, Ramón Espinar, a quien ha reprochado que utilice la sesión de control al Gobierno para preguntarle por Madrid en lugar de por su gestión en el Ejecutivo.

Además, al escuchar los reproches de Espinar, que le ha acusado de no haber hecho "nada" durante las sucesivas crisis del PP madrileño y criticar que solo hablara del caso del máster de Cifuentes en una ocasión y de soslayo, Rajoy le ha recordado las "becas" de su sustituto como candidato en Madrid por Podemos, Íñigo Errejón. Al ser preguntado por Espinar sobre el vídeo que provocó la dimisión de Cifuentes, en el que la expresidenta aparece siendo registrada tras haber sido sorprendida robando en un supermercado, Rajoy ha asegurado que no sabe "quién está detrás" de la publicación de esta grabación. Y ha apuntado a Espinar que lo que sí sabe es "quién no está detrás de los señores Errejón y Bescansa, que pretenden descabezar al señor Iglesias" como líder de Podemos.

El presidente del Gobierno ha dedicado parte de su respuesta a exponer datos económicos como prueba de la gestión en Madrid, desde el crecimiento y creación de empleo superiores a la media nacional hasta el hecho de que sea la región que recibe mayor inversión extranjera o la segunda en renta per cápita. Ha reconocido que hay "algunas cosas ciertas" entre lo dicho por Espinar, que le ha recordado escándalos de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo y dimisiones previas como la de Esperanza Aguirre o la detención de Ignacio González. Pero ha insistido en que la dimisión de Cifuentes no tiene "nada que ver" con su gestión "enormemente positiva" en Madrid.

Por su parte, Ramón Espinar ha criticado duramente a Rajoy por no haber "hecho nada" cuando se producían las sucesivas crisis del PP y de los gobiernos regionales en Madrid. Y ha considerado que si Rajoy no ha actuado ante todos los casos de corrupción en Madrid, las detenciones o las dimisiones de los dirigentes de su partido ha sido porque sabe que "no tiene legitimidad", habiendo aparecido en los 'papeles de Bárcenas'.

Ramón Espinar también ha subrayado que Albert Rivera es "media naranja" de Rajoy y ha preguntado al presidente "qué le ha prometido" al líder de Ciudadanos para que siga sosteniendo el Gobierno, con el "daño reputacional" que eso le hace, en su opinión, al partido naranja. Y ha acusado a Rajoy, su Gobierno y el PP de estar "marcando la vida política" con sus casos de corrupción, y de provocar inestabilidad con su "inacción".