Rajoy considera que el anuncio de Mas constata y evidencia su fracaso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña realizado por Artur Mas supone "la constatación y la evidencia del fracaso de una determinada política que sólo ha generado inestabilidad e incertidumbre".

Una situación generada por el hecho de que este año habrá en Cataluña las elecciones municipales, las autonómicas (que ha recordado que no tocaban) y las generales. "Esto se ha decidido para intentar responder a los criterios de Convergencia i Unió y de ERC", ha recalcado el presidente del Gobierno. Por ello, ha considerado que el interés general, la atención de los problemas del paro y otros problemas económicos de los ciudadanos "se han olvidado". "Aquí se dijo: hay que intentar resolver un lío y un problema que tenemos ERC y CiU, y la decisión se ha tomado por puro interés partidista", ha lamentado el presidente del Gobierno.

En esa línea, ha insistido en que no es normal que en cinco años haya tres elecciones autonómicas y que un presidente anuncie un adelanto electoral cinco meses antes de la fecha de los comicios. "Esto no tiene ningún sentido. Es lisa y llanamente la constatación de un fracaso y corresponderá a los ciudadanos de Cataluña dar su opinión sobre este asunto que a mí me parece de una extraordinaria gravedad", ha añadido.