Rajoy considera "falso" e "injusto" atribuir al Gobierno la imputación de Mas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que es "falso" y "profundamente injusto" atribuir al Ejecutivo central la decisión del TSJC de imputar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta soberanista del 9N.

"Aquí hay separación de poderes, el Gobierno no tiene nada que ver con las decisiones que adopta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo único que hacemos como con cualquier otro tribunal es acatarlas y respetarlas", ha insistido Rajoy en los pasillos del Congreso.

Separación de poderes

Rajoy ha señalado que el TSJC ha decidido citar a Artur Mas "por las razones que ellos, si quieren, pueden dar a conocer a la opinión pública". El presidente ha afirmado que su Ejecutivo lo único que hace es "acatar" y "respetar" las decisiones de los tribunales.

"Y eso deberíamos hacer todos", ha enfatizado, para añadir que Mas tendrá que "comparecer y explicar" lo que le pregunten los jueces como han hecho dirigentes de "todas las fuerzas políticas" cuando han sido citado por los tribunales.

Rajoy ha indicado que las decisiones judiciales se deben atribuir a quien las toma, "y no a otras personas distintas", y ha reiterado que el Gobierno "no ha tomado ninguna decisión" sobre este asunto. "En una democracia las decisiones judiciales se respetan, nos gusten o no nos gusten. Nosotros siempre lo hemos hecho y esperamos que los demás también lo hagan", ha concluido.