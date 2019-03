Rajoy considera "una excelente noticia" que no se celebre la consulta del 9N

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía, poco antes de que Artur Mas confirmara que no se va a acelebrar la consulta, que sería una "excelente noticia", pero ha matizaba que no quería "adelantar acontecimientos".

Así se ha pronunciado Rajoy durante las jornadas 'Restaurando la competitividad' organizada por el diario 'Financial Times' después de que anoche se anunciase que la Generalitat descartara que la consulta del 9-N pueda hacerse finalmente en los términos del decreto de la convocatoria.

"Esta es la noticia más importante que hemos conocido en la noche de ayer, en este momento hay anunciada una comparecencia del presidente de la Generalitat y no me gustaría adelantar acontecimientos. Puedo decir una cosa, que no se celebre el referéndum si efectivamente es así es una excelente noticia", ha afirmado.

Rajoy ha asegurado una vez más que él está dispuesto a hablar "de todo" porque "jamás se ha negado al diálogo" pero ha subrayado que esas conversaciones deben ser el marco de la ley y la Constitución.