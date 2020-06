Rajoy compara a Iglesias con Torquemada: "Ha dejado muy corto al señor Torquemada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho a Pablo Iglesias que "Torquemada se le queda muy corto" y le ha reprochado que se nombre "a sí mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador" después de que el líder de Podemos le haya preguntado por las acusaciones de corrupción a su partido.

Rajoy respondía así en el Congreso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le preguntaba si le han sorprendido las declaraciones del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que ha confesado en el juicio del caso Gürtel que el PP "se financiaba con dinero negro". Iglesias ha echado en cara a Rajoy que el PP tenga la "desvergüenza" de pedir que algunos delitos no prescriban, pero que no incluya entre ellos la corrupción porque si no algunos dirigentes del PP "estarían en la cárcel".

A Rajoy el interés del líder de Podemos por los casos de corrupción de "hace más de diez años" le ha llevado a concluir que el secretario general de Podemos no habla de economía ni de empleo porque eso supone que aprueba la gestión del Gobierno. El presidente ve "preocupante" que Iglesias ante el desafío soberanista en Cataluña tampoco haya sabido defender la unidad nacional, la soberanía nacional y el imperio de la ley.

Y en materia de corrupción, Rajoy ha resumido así la actuación del líder de Podemos: "Se nombra a sí mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador. Ha dejado muy corto al señor Torquemada", ha dicho antes de aconsejarle que cambie sus criterios habituales porque "exagerar" y sobreactuar" no le va a sacar a Iglesias de su "confusión".