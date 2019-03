Rajoy afirma que "pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá"

"Lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la UE, pero a España le va a afectar muchísimo menos que si no hubiésemos hecho las reformas que hemos llevado a cabo en estos años. Ahora podemos decir que pase lo que pase en Grecia el euro seguirá adelante y pase lo que pase en Grecia, España seguirá siendo parte importante del euro", ha señalado en el acto de clausura de los cursos de verano de FAES.

Con todo, en su opinión "sea cual sea el resultado del referéndum, el futuro no va a ser fácil". "Mejor sin duda que ganara el sí, pero aún así, el futuro no será fácil. Ojalá los ciudadanos griegos acierten", ha señalado el presidente del Gobierno, para después recordar que "Europa ha sido solidaria" con ellos, "pero no puede haber solidaridad sin la responsabilidad de todos".

"Grecia necesita crecer y crear empleo y para ello, tienen que hacer políticas que sirvan a este objetivo. La demagogia siempre acaba chocando con la realidad y siempre acaban pagándolo las personas más vulnerables. Esta es una conclusión que conviene extraer de la crisis griega", ha sentenciado.

Rajoy ha recordado que Grecia ha recibido "más de 200.000 millones de euros, el 90% de su PIB" con unas "condiciones ventajosas" y ha incidido en que "el euro no es ni puede ser un club a la carta, tiene normas y reglas que velan por su propia supervivencia". En este sentido, ha reiterado que "la solidaridad europea se fundamenta en la responsabilidad de todos y sin la segunda, no puede existir la primera".

Por otra parte, Rajoy ha arremetido con fuerza contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, al llamarles "portamaletas" y "títere" de "los radicales" y acusarles de hacer un "cordón sectario contra el PP" situando en las instituciones a quienes quieren acabar con el sistema. El presidente del Gobierno, que ha insistido en que "España es otra" desde que está en la Moncloa y en que fue su partido el que inició "el cambio" que ahora otros reclaman, ha subrayado que el PP es "la única referencia de estabilidad y certidumbre que tiene España".

En el capítulo de críticas a sus rivales en las urnas, Rajoy se ha referido primero a Podemos al advertir de los "radicales y populistas" que "se aprovechan de los malos momentos y del dolor de la gente para ir contra lo mejor que hemos hecho juntos". "Son los que quieren liquidarlo todo" y los que "prometen el cielo en la tierra y terminan empedrando inevitablemente el camino hacia la pobreza", ha continuado Rajoy, para quien también son "aquellos que descalifican a la democracia española pero admiran el régimen de Venezuela". En su opinión, "por fortuna", una "inmensa mayoría" de los españoles "no está en esos postulados" ni defiende esa "comprensión revanchista" de la política.

Pero sobre todo, Rajoy ha cargado contra el PSOE, al señalar que hay "otro riesgo más sutil y acaso más peligroso" que el anterior, que es el de quienes "traicionan su herencia de centralidad para ser compañeros de viaje, cuando no portamaletas", de los "separatistas" y de los "populistas". El PSOE, ha añadido, "se ha conjurado para poner un nuevo cordón sectario en torno al PP y situar en las instituciones democráticas a quienes pretenden acabar con el sistema constitucional que todos nos hemos dado". Ha enumerado así varias ciudades en las que el PP fue la primera fuerza y que hoy tienen a "radicales en sus alcaldías porque así lo ha querido el PSOE", lo que demuestra que "ése es el respeto que le merece" al Partido Socialista "la voluntad popular".

"Esa es la irresponsabilidad y la frivolidad que les guía a algunos", ha añadido. Y ha ido más allá al señalar que "eso es lo que piensa de verdad un secretario general cuya aportación más razonable a la concordia nacional ha sido anunciar que su partido no pactaría nunca ni con el PP ni con Bildu". "Eso es lo que podemos esperar del PSOE de hoy, un títere de los radicales", ha sentenciado Rajoy.