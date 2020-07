Rajoy: “El señor ministro de Fomento es un inútil total”

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que su partido apoya la gestión del caos aéreo, pero que el paro de controladores ha puesto de manifiesto la "falta de previsión" del Gobierno y "un exceso de torpeza", por lo que cree que José Luis Rodríguez Zapatero debe poner orden en Fomento.



Rajoy, en el debate que se celebra en el Congreso tras las explicaciones de la gestión del Ejecutivo dadas por el presidente, no ha pedido dimisiones, pero sí ha criticado al titular de Fomento, José Blanco, por ser un ministro "a tiempo parcial" y "dedicarse a lo que no se tiene que dedicar" y "no dedicarse a lo que se tiene que dedicar".



Ha recordado unas acusaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba al ministro que dirigía Fomento en 1999, Rafael Arias Salgado, al que llamo entonces "inútil total con dosis importantes de caradura" por unos retrasos en Barajas aquel año. A lo que ha añadido Rajoy: "No seré yo quien emplee estos calificativos con el señor Blanco ni con nadie, porque yo no soy así".