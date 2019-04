Rafael Hernando a Pedro Sánchez: "Menos narcisismo y más humildad"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha reclamado este martes al líder socialista y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, "menos narcisismo" y "más humildad" en el debate que se inicia esta tarde, que ha definido como un "sainete", y que una vez que pase, rectifique y comience a dialogar con el partido que ha ganado las elecciones.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando ha dicho que de la intervención de Sánchez esta tarde, en el que expondrá su programa de gobierno, sólo espera "algo de patriotismo y sentido común" y que se ofrezca a dialogar con el partido que tiene "33 escaños y 1,7 millones de votos más" que el suyo.

Para el portavoz 'popular', el debate de investidura de Sánchez es "histórico e inédito" porque el candidato "no cuenta con mayoría suficiente", ni para la primera ni para la segunda votación. A su juicio, se trata de un "fraude" provocado por el "bloqueo" al que, según ha dicho, ha sometido el líder socialista a la posibilidad de un gobierno estable desde las elecciones generales de diciembre.

"El PP ha ofrecido la mano y diálogo a Sánchez, que ha contestado 'no' hasta 17 veces", ha denunciado Hernando, que considera que la actitud del líder del PSOE sólo genera "frustración" entre los españoles y se impide "dar esperanza a los ciudadanos". "No tiene sentido que el que no ha ganado le pida al que ha ganado que se abstenga", ha añadido.

C's colabora en un teatro

Pero además, el portavoz parlamentario del PP ha acusado a Ciudadanos de "colaborar en un teatro" dando su apoyo a Sánchez y cree que no es lo que querrían los votantes del partido de Albert Rivera, al que ha instado a pensar en los problemas de los españoles y en cómo solucionarlos.

Además, ha reprochado a Rivera sus palabras acerca de que Mariano Rajoy es el gran obstáculo para que el PP se siente a negociar con el PSOE y con Ciudadanos. "Si piden a Rajoy que se vaya, ¿qué tendrían que hacer los que han quedado segundos, o terceros, o cuartos?", se ha preguntado Hernando.